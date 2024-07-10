Tıpkı Notcoin gibi TapSwap da Telegram mesajlaşma uygulaması içinde yer alan bir kripto para oyunudur. Bu tür oyunlar, kullanıcıların oyun deneyimini mesajlaşma uygulamaları içinde yaşamalarını sağlar.

TapSwap Nasıl Oynanır?

TapSwap’in temel mantığı oldukça basit. Oyuncular sadece ekrana tıklayarak Tapswap coin’leri kazanır.Başlangıçta her tıklama bir coin kazandırır, ancak oyun ilerledikçe bu miktar artabilir.

Oyuna başlamak isteyen Telegram kullanıcılarının mobil cihazlarından TapSwap Telegram botuna girmeleri gerekiyor. Sonrasında oyuna başlayabilirsiniz.

İlerlemeyi Nasıl Hızlandırabilirsiniz?

Oyun, günlük olarak iki hızlandırıcı sunar. Biri enerji çubuğunuzu doldurarak tekrar tıklama yapmanızı sağlar. Diğeri ise 20 saniyelik bir süre boyunca tıklamalara çarpan ekler. Her iki hızlandırıcı da erken aşamalarda daha fazla coin kazanmanıza yardımcı olur.

Ek olarak, bazı görevler size ekstra coin’ler kazandırabilir. Bunlar projenin sosyal medya hesaplarını takip etmek, yeni bir Binance hesabı açmak gibi görevler. Ayrıca referans linkinizle yeni kullanıcıları Tapswap’e davet ederek ödül kazanabilirsiniz.

Oyun, seviyenizi yükseltme hızını artırmak için çeşitli hızlandırıcılar da sunar. Bunlar arasında enerji çubuğunun limitini artırmak, yeniden dolma hızını artırmak ve tıklama başına kazanılan coin miktarını artırmak bulunur. Kalıcı olarak tıklama başına coin miktarını 2 katına çıkaran bir hızlandırıcıyı, TON blok zincirinin yerel para birimi olan yarım Toncoin (TON) karşılığında satın alabilirsiniz.

200.000 coin’e ulaştığınızda, otomatik olarak token kazanmaya başlayan bir bot satın alabilirsiniz. Enerji çubuğunuz dolu olduğunda, bu bot yavaş bir hızda token kazanmaya başlar ve oyunu daha pasif bir hale getirir.

Diğer Popüler Telegram Kripto Oyunları

TapSwap’in yanı sıra, Telegram’da popüler olan diğer kripto oyunlar arasında Notcoin, Hamster Kombat, PixelTap ve Yescoin yer almaktadır.

Bu oyunlar, kullanıcıların kripto para dünyasında eğlenirken kazanma şansını artırmalarını sağlar. TapSwap ve benzeri oyunlar, Telegram kullanıcılarına kolay ve eğlenceli bir oyun deneyimi sunar.