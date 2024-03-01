Bitcoin daha önce 2021 yılının Şubat, Mart ve Ekim aylarında da devasa yükselişler yaşamıştı ancak bu yükselişlerin hiçbiri bugünkü kadar büyük değildi.

Bitcoin (BTC) Şubat ayında tarihindeki en büyük aylık artışını ve en uzun aylık yeşil mum kapanışını gerçekleştirdi. Bitcoin’deki bu yükseliş, devasa boğa sezonu mumlarının yaklaştığına dair beklentileri arttırdı.

Tradingview verilerine göre Bitcoin (BTC) Şubat ayında yaklaşık 20.000 dolarlık bir tanrı mumu kapanışı gerçekleştirerek 2021 yılının farklı aylarındaki aylık mum kapanışlarını geride bıraktı.

Bitcoin Tarihindeki En Büyük Aylık Mum Kapanışı

Tanrı mumu, hacim ve yapısı itibariyle yutan mumlardır ve piyasadaki bir dönüşü vurgulamak için kullanılır. Tanrı mumları piyasadaki tersine dönüşlerin bir işareti olarak yorumlanıyor.

Bazı analistler, tanrı mumlarının söz konusu varlıkta devasa dalgalanmalara yol açabileceğine inanıyor. Bitcoin’deki Şubat ayı mum kapanışı da bu şekilde yorumlanıyor.

Bitcoin’de Şubat, Mart ve Ekim aylarında da benzer yükselişler yaşandı ancak hiçbiri Şubat 2024’teki kadar büyük değildi.

2021 yılının Şubat ayında Bitcoin (BTC) fiyatı %36 oranında değer kazandı ve fiyatı yaklaşık 12.000 dolar arttı. O dönemde Bitcoin aya 33.128 dolar bandında başladı ve 58.372 dolara kadar yükseldikten sonra aylık kapanışını 45.238 dolar seviyesinde gerçekleştirdi.

2021 yılının Şubat ayında ise Bitcoin %29’luk önemli bir yükseliş yaşayarak değerini 13.500 dolar arttırdı.

2021 yılının Ekim ayında Bitcoin fiyatı 43.822 dolardan 63.999 dolara kadar yükseldi. 17.500 dolarlık bu mum, Bitcoin tarihindeki en büyük aylık mum kapanışları sıralamasında Şubat 2024’teki mum kapanışının ardından ikinci sırada yer alıyor.

2024 yılının Şubat ayında Bitcoin 43.822 dolardan 61.357 dolara kadar yükselerek 20.000 dolarla tarihin en yüksek mum kapanışını gerçekleştirdi.

Bitcoin (BTC) 120.000 Dolara Doğru İlerliyor

Bitcoin fiyatı 10 Ocak 2024’te spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının da etkisiyle Şubat ayında astronomik bir yükseliş yaşadı. Bu yükselişte bireysel yatırımcıların yanı sırada ABD’nin dev kurumlarından gelen sermaye akışı etkili oldu. Günlük Bitcoin üretimi yaklaşık 900 BTC iken ETF’ler günlük bazda 10 kat daha fazla BTC satın aldı.

Kripto para analistleri, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e yönelik ilgisinin artacağını ve bu nedenle de BTC’e yönelik talebin kalıcı olarak yüksek seviyelerinde kalacağını öngörüyor. Bu nedenle Bitcoin fiyatının 2024 yılının Nisan ayındaki blok ödülü yarılanmasından önce 69.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda önümüzdeki aylarda gelecek yeni bir tanrı mumu, Bitcoin (BTC) fiyatının 120.000 dolar seviyesine yükselmesini tetikleyebilir.