Eski Binance CEO’su CZ, RRM Long Beach’e transfer edildi. RRM Long Beach, tahliyesi yaklaşan mahkumlar için faaliyet gösteren bir tesis.

Changpeng Zhao (CZ), FCI Lompoc II’dan RRM Long Beach’e gönderildi. X kullanıcıları arasında eski CEO’nun tahliye edildiğini sananlar oldu.

Ancak CZ henüz tahliye edilmiş değil.

Konutlardan oluşan RRM Long Beach, tahliyesi yaklaşan fakat henüz salınmayacak mahkumların oryantasyonuna yardımcı olmak için tasarlandı. Federal mahkum iletişim kurumu InmateAID, tesisi yüksek güvenlikli bir ortamdan çok yasalara gönüllü olarak uyulan bir tesis olarak tanımlıyor.

CZ’nin transferi toplulukta tahliye olduğu konusunda kafa karışıklığına yol açtı. Kafa karışıklığının nedeni, tahliye tarihinin önceden değişmesi gibi gözüküyor. CZ’nin 30 Nisan’da hapse girmesi gerekiyordu, ancak CEO mayıs sonunda teslim oldu. Dolayısıyla tahliye tarihi de bir ay uzayarak 29 Eylül’e ertelendi.

CZ, ABD’li kurumların Banka Gizliliği Yasası’nı ihlal ettiği suçlamalarını kabul etti ve Kasım 2023’te Binance CEO’luğundan istifa etti. Eski CEO ayrıca 50 milyon dolar ceza ödedi.

Binance’e de aynı suçlamalar yöneltildi. Ayrıca borsanın kayıt dışı para aktarım hizmeti olarak faaliyet gösterek Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nı ihlal ettiği iddia edildi. İtiraf anlaşması yapan Binance, 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti.

Savcılar CZ için üç yıl hapis cezası istemişti, ancak mahkemeden dört ay ceza çıktı. Eski CEO, hapisten çıkmasına 37 gün kala yeni hukuki sorunlar ile karşı karşıya kaldı.

CZ ve Binance, 16 Ağustos’ta açılan yeni bir toplu davada para aklamayı önleme (AML) ve müşterini tanı (KYC) protokollerini gerekli şekilde uygulamamak ile suçlanıyor. İddiaya göre bu durum, suçluların Binance üzerinden para aklamasının yolunu açtı.