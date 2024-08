ZachXBT’nin son bulgularına göre dolandırıcı, SWEENEY adlı sahte memecoin’den 515 bin dolar kazanç sağladı. ZachXBT dolandırıcının elde ettiği geliri Solana’daki bir borsaya aktarıldığını ve burada Bitcoin ve Ethereum’a dönüştürüldüğünü tespit etti.

1/ An investigation into the convicted UK hacker Gurv (Gurvinder Bhangu) and his connection to the recent Sydney Sweeney and Bob Odenkirk X account compromises resulting in $530K+ stolen by creating Solana meme coin scams. pic.twitter.com/AshjjSAx6R

— ZachXBT (@zachxbt) July 30, 2024