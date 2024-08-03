ZachXBT’nin son bulgularına göre dolandırıcı, SWEENEY adlı sahte memecoin’den 515 bin dolar kazanç sağladı. ZachXBT dolandırıcının elde ettiği geliri Solana’daki bir borsaya aktarıldığını ve burada Bitcoin ve Ethereum’a dönüştürüldüğünü tespit etti.

1/ An investigation into the convicted UK hacker Gurv (Gurvinder Bhangu) and his connection to the recent Sydney Sweeney and Bob Odenkirk X account compromises resulting in $530K+ stolen by creating Solana meme coin scams. pic.twitter.com/AshjjSAx6R — ZachXBT (@zachxbt) July 30, 2024

Bununla birlikte Sweeney’nin hesabına erişim için kullanılan SIM kart değişim kodlarının ve Verizon’dan alınan makbuzun Telegram’da paylaşıldığı ortaya çıktı.

Dolandırıcılığın bir numaralı şüphelisi Gurv, daha önce Instagram hesaplarını hack’leyip kullanıcıları şantajla tehdit ettiği için İngiltere’de hapis cezasına çarptırılmıştı. ZachXBT iddialarını Gurv’un Telegram kullanıcı kimliği ve hapiste geçirdiği süre hakkında yaptığı konuşmalarla destekledi.

Bob Odenkirk’in X Hesabı da Hack’lendi

Aynı gün, Bob Odenkirk’in X hesabı da benzer şekilde hacklendi ve meme coinler KIRK ve SAUL’a bağlantılar paylaşıldı. Ancak hacker’ların Bob Odenkirk’in hesabını hack’leyerek elde ettiği gelir, Sweeney’e yönelik saldırıya kıyasla daha düşük kaldı. Bob Odenkirk saldırısında elde edilen gelirlerin Sweeney saldırısında kullanılan Ethereum adresine gönderildiği belirlendi.

Siber saldırılardan elde edilen gelirlerin kripto para tabanlı kumarhanelerde ve hediye kartları satın almak için kullanıldığı tespit edildi. Sweeney ve Odenkirk’e yönelik saldırılardan elde edilen gelirlerin aktarıldığı cüzdanda hala 488.000 dolarlık varlık bulunuyor.