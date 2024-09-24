SWIFT ile R3 arasındaki iş birliği, XRP’nin dijital token olarak kullanılma olasılığı nedeniyle büyük ilgi topladı.

XRP Avengers adlı bir kripto para meraklısı, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda konsept kanıtı, SWIFT’in küresel ödeme yeniliği (gpi) ve R3’ün dağıtılmış defter teknolojisi (DLT) platformu Corda’nın entegrasyonuna dikkat çekti. XRP Avangers bu ortaklık kapsamında XRP’nin kullanabileceğini öne sürdü.

SWIFT ile R3 Ortaklık Kurdu

SWIFT, ödemeler konusundaki yeteneklerini geliştirmek için blockchain konsorsiyumu R3 ile ortaklık kurdu. Bu ortaklık kapsamında SWIFT, gpi’ini R3’ün Corda platformuna entegre etmeyi hedefliyor.

SWIFT gpi, (Global Payments Innovation), uluslararası para transferlerini daha hızlı, şeffaf ve izlenebilir hale getirmek için SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) tarafından geliştirilen bir ödeme sistemidir. Böylelikle bankalar arası sınır ötesi ödemelerde işlem sürelinin kısaltılması ve işlem ücretlerinin şeffaf bir şekilde görülmesi sağlanıyor.

SWIFT gpi ile yapılan sınır ötesi para transferleri genellikle aynı gün, birkaç saat içerisinde alıcıya ulaşıyor. Bankalar ve müşteriler, para transfer sürecini şeffaf bir şekilde takip edebiliyor.

XRP’nin Bu Ortaklıktaki Olası Rolü

SWIFT ile R3 arasındaki ortaklık, XRP’nin ödeme aracı olarak kullanabileceğine dair spekülasyonları da beraberinde getirdi.

SWIFT’in gpi sisteminin Corda gibi DLT platformlarıyla entegre edilmesi, sınır ötesi ödeme altyapılarında önemli bir ilerleme anlamına geliyor. Eğer XRP bu çözümün bir parçası olarak kullanılırsa, sınır ötesi transferlerde hız ve maliyet avantajları sağlayarak işlemlerin gerçek zamanlı çözümüne katkıda bulunabilir ve küresel finansal sistemde yeni bir standart oluşturabilir.