Uluslararası para transferlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan finansal mesajlaşma ağı SWIFT, 2025 yılında tokenize varlıklar ve dijital varlıklar için canlı test işlemlerine başlayacak. Bu gelişme, blockchain ve kripto para sektörünün daha geniş çapta benimsenmesini tetikleyecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Reuters’ın 3 Ekim 2024 tarihli haberine göre SWIFT, bu testlerde blockchain tabanlı varlıkları geleneksel finans sistemine entegre etmeyi amaçlıyor.

Finansal işlemlerin çok daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi adına bankalar ve varlık yöneticileri bir süredir blockchain teknolojisini araştırıyor. Ancak bu çalışmalar kapsamında henüz pek fazla somut adım atılmadı.

SWIFT bir süredir merkez bankası dijital para birimleri (CBDC) ve tokenize varlıklar üzerinde çeşitli testler yürütüyor. SWIFT bu girişimlerinde başarılı olursa blockchain tabanlı teknolojilerin geleneksel finans alanındaki entegrasyonu ve benimsenmesi ciddi ölçüde artabilir.

SWIFT gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonuna yönelik artan talebin, bu konudaki girişimlerini tetiklediğini açıkladı.

2024 yılı itibariyle dünyanın dört bir yanındaki merkez bankalarının %90’ı dijital paralarını başlatmak için araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütüyor. SWIFT’in 2025 yılında canlı testlerine başlayacağı yeni platformu, merkez bankası dijital para birimlerinin (CBDC) önümüzdeki bir iki yıl içerisinde geleneksel finansal sisteme entegre edilmesine ön ayak olabilir.