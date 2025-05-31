XRP, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkenin dijital varlık rezervine dahil edeceğini açıkladığı dördüncü en büyük kripto para birimi olarak Suudi Arabistan’dan önemli bir destekçi buldu.

Suudi Prens Abdulaziz bin Turki Abdulaziz Al Saud, Nasdaq’ta işlem gören sürdürülebilir enerji şirketi VivoPower International (VVPR) liderliğinde yapılan 121 milyon dolarlık özel yatırım turuna öncülük etti. Şirket, 28 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, elde edilen fonların XRP satın alımı için kullanılacağını belirtti.

XRP Odaklı İlk Kurumsal Hazine Stratejisi

Yapılan yatırımla birlikte şirket, dünyada ilk kez XRP odaklı bir hazine stratejisi uygulayan halka açık şirket olabileceğini ifade etti.

VivoPower, yatırımcılara hisse başı 6,05 dolardan 20 milyon adet hisse satışı gerçekleştirdi. Şirket hisseleri haberin yazıldığı sırada %15 artışla 4,9 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

Yatırım turunun en dikkat çekici ismi, Suudi Arabistan merkezli Eleventh Holding Company’nin başkanı olan Prens Abdulaziz bin Turki Abdulaziz Al Saud oldu. Prens, XRP’yi uzun süredir portföylerinde tuttuklarını ve VivoPower’u XRP’ye stratejik odaklanması nedeniyle seçtiklerini açıkladı:

“Trump ile Suudi Arabistan’daki görüşmem, ülkede kripto varlıkları ve blokzincir teknolojisini uygulamak için doğru zamanın geldiğini gösterdi.”

Ripple Eski Yöneticisi de Yönetim Kurulunda

Ripple’ın eski yönetim kurulu üyesi Adam Traidman da yatırım yapan isimler arasında yer aldı. Traidman, aynı zamanda şirketin danışma kurulunun başkanı olacak.

VivoPower İcra Kurulu Başkanı Kevin Chin, yatırımı şu sözlerle değerlendirdi:

“Suudi Arabistan’dan Prens Abdulaziz’in bu dönüşümsel yatırım turuna liderlik etmesi bizim için büyük bir onur. Ayrıca dijital varlık sektöründen başka yatırımcıların da bu tura katılması bizi ayrıca memnun etti.”

XRP Fiyatı Haberlerden Etkilenmedi

Öte yandan, tüm bu olumlu haberlere rağmen XRP fiyatında anlamlı bir yükseliş görülmedi. XRP son yedi günde %7,75 düşüş yaşadı. Kraken verilerine göre haber yazıldığı sırada 2,19 dolar seviyesinden işlem görüyordu.

Coinbase, XRP ve SOL vadeli işlemleri için 13 Haziran’dan itibaren 7/24 işlem desteği sunacağını duyurmuş olsa da, bu gelişme de fiyat üzerinde kayda değer bir etki yaratmadı.

Sonuç olarak Trump’ın desteğiyle kurumsal ilginin hızla arttığı XRP için Suudi Arabistan’dan gelen bu hamle, kripto varlıkların küresel benimsenmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Ancak fiyat tepkisinin zayıf kalması, piyasanın hâlâ temkinli olduğunu gösteriyor.