Suudi Arabistan, Ripple ile birlikte çalışacak.

Dünyaya petrol ihraç eden Suudi Arabistan, uluslararası ödemelerde dolara alternatif yollar arıyor. Krallık, bu doğrultuda ödemelerde blockchain teknolojisini kullanmaya başlayacak.

Uluslararası Ödemelerde Ripple Çözümü

Suudi Arabistan Merkez Bankası (SAMA), kripto para yatırımcısı JackTheRippler (X kullanıcı adı @RippleXrpie) XRP’nin geliştiricisi blockchain şirketi Ripple ile anlaşma imzaladı.

Ripple’ın xCurrent yazılımı, katılımcı bankalar tarafından uluslararası ödemelerde kullanılmaya başlanacak. Bu pilot program ile uluslararası ödemelerin SWIFT’e kıyasla daha hızlı, ucuz ve şeffaf olması bekleniyor.

SAMA, programa katılmak isteyen yerel bankalara blockchain çözümü hakkında eğitim de verecek.

Merkez bankası, ayı piyasasının yaşandığı 2018 yılında Bitcoin gibi kripto paraların “yüksek risk ve olumsuz sonuçları nedeniyle” yasa dışı olduğunu ilan etmişti.

🚨BREAKING: The 50 year deal between the USA & Saudi Arabia to sell oil in dollars is over. Saudi Arabia has already a partnership with @Ripple to send money from A to B in the future by using #XRP! pic.twitter.com/q9NWhvIbOq — JackTheRippler ©️ (@RippleXrpie) June 10, 2024

Suudi Arabistan Alternatif Arıyor

Körfez ülkesi, bir süredir dolar ve SWIFT sistemine alternatif olabilecek ödeme yöntemlerini değerlendiriyor.

Suudi Arabistan, bir diğer körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile dijital bir para geliştirmek için birlikte çalışıyor.

Ripple yakında kendi stablecoin’ini piyasaya sürecek. Dolayısıyla bu stablecoin de doların yerini alacak ödeme yöntemleri arasına girebilir.

Ripple’ın kripto parası XRP, bir süredir yatay seyrini sürdürüyor. Kripto para piyasasına düzeltmenin hakim olduğu son 24 saatte yüzde 1,6 yükselen XRP, 0,49 dolardan işlem görüyor.