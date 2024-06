Suudi Arabistan, Ripple ile birlikte çalışacak.

Dünyaya petrol ihraç eden Suudi Arabistan, uluslararası ödemelerde dolara alternatif yollar arıyor. Krallık, bu doğrultuda ödemelerde blockchain teknolojisini kullanmaya başlayacak.

Suudi Arabistan Merkez Bankası (SAMA), kripto para yatırımcısı JackTheRippler (X kullanıcı adı @RippleXrpie) XRP’nin geliştiricisi blockchain şirketi Ripple ile anlaşma imzaladı.

Ripple’ın xCurrent yazılımı, katılımcı bankalar tarafından uluslararası ödemelerde kullanılmaya başlanacak. Bu pilot program ile uluslararası ödemelerin SWIFT’e kıyasla daha hızlı, ucuz ve şeffaf olması bekleniyor.

SAMA, programa katılmak isteyen yerel bankalara blockchain çözümü hakkında eğitim de verecek.

Merkez bankası, ayı piyasasının yaşandığı 2018 yılında Bitcoin gibi kripto paraların “yüksek risk ve olumsuz sonuçları nedeniyle” yasa dışı olduğunu ilan etmişti.

🚨BREAKING: The 50 year deal between the USA & Saudi Arabia to sell oil in dollars is over.

Saudi Arabia has already a partnership with @Ripple to send money from A to B in the future by using #XRP! pic.twitter.com/q9NWhvIbOq

— JackTheRippler ©️ (@RippleXrpie) June 10, 2024