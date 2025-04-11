Synthetix tarafından geliştirilen sabit kripto para birimi sUSD, son bir ay içinde ikinci kez değer kaybı yaşayarak 1 dolar seviyesinin altına düştü ve 0,83 dolara kadar geriledi.

sUSD, toplamda yaklaşık 30 milyon adet dolaşımda olan görece küçük ölçekli bir sabit kripto para. Mart ayı sonundan bu yana yaşanan ikinci değer kaybı, sUSD’nin son bir ayda üçüncü kez sabit değerinden uzaklaştığını gösteriyor. Geçmişte 0,40 dolara kadar gerilediği krizler yaşayan sUSD, bu yönüyle daha riskli sabit paralardan biri olarak değerlendiriliyor.

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Geçtiğimiz yıl kripto piyasası durağan seyrederken sUSD fiyatı da sabitti. Ancak son dönemde artan piyasa dalgalanmalarıyla birlikte sUSD yeniden istikrarını kaybetmeye başladı. Bu süreçte Synthetix, sUSD arzını yalnızca bir ayda iki katına çıkararak kullanıcıları SNX token’larını kilitlemeye teşvik etti.

2021’de arzı 294 milyonun üzerine çıkan sUSD’nin güncel arzı, bu rakamın yalnızca yüzde 10’u seviyesinde. Synthetix, arzın 15 milyon seviyelerine kadar gerilemesinden sonra düşüşü durdurmak için sUSD’yi canlandırmaya çalışıyor. Yetkililere göre, şu anda geçiş sürecinde olan sabit paranın bir süre daha bu tür dalgalanmalar yaşaması normal. Ancak hedef, fiyat istikrarını yeniden sağlamak.

sUSD’nin Yeni Modeli: 420 Havuzu

sUSD’nin güncel büyümesi, “Synthetix 420 Havuzu” adlı yeni modele dayanıyor. Bu sistemde SNX sahipleri token’larını kilitleyerek pasif gelir elde edebiliyor. Daha önce Synthetix, kullanıcıların borçlarını manuel olarak yönetmeleri gereken bir DeFi protokolüydü. Bu da zaman zaman tasfiyelere neden oluyordu.

Önceki sistemde, 1 sUSD üretmek için yaklaşık 7,5 dolar değerinde SNX yatırılması gerekiyordu (yani yüzde 750 teminat oranı). Yeni modelde ise teminat oranı yüzde 200 seviyesine indirilmeye çalışılıyor. Ancak bu geçiş sürecinde, kullanıcıların düşük fiyattan sUSD alma imkanı olmadığından, yeni değer kayıpları yaşanabilir.