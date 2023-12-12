ABD’de Kasım ayı enflasyon (CPI) rakamları açıklandı.

13 Aralık’taki kritik FOMC toplantısına kısa bir süre kala ABD’de Kasım ayı tüketici enflasyonu rakamları açıklandı. Açıklama sonrasında Bitcoin’de kayda değer bir fiyat hareketliliği yaşanmadı.

13 Aralık Çarşamba günü Fed, FOMC toplantısının ardından yılın son faiz kararını açıklayacak. Doğal olarak bu gelişme öncesinde gözler ABD’nin Kasım ayı enflasyon rakamlarına çevrilmişti. 12 Aralık’ta açıklanan enflasyon rakamlarına göre ABD’de Kasım ayında tüketici fiyatları yıllık yüzde 3.1 oranında arttı. Beklentiler de enflasyon oranlarının %3,1 olarak açıklanması yönündeydi.

ABD’de Ekim ayı enflayon rakamları %3,2 seviyesindeydi. Bu anlamda ABD’de enflasyon rakamının bir önceki aya kıyasla %0,1 oranında gerilediği göze çarpıyor. Çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 4 olarak açıklandı.

Enflasyon Rakamları Bitcoin’i Nasıl Etkiledi?

ABD’de enflasyon rakamları Kasım ayında beklentilerle paralel gerçekleşti. Dolayısıyla herhangi bir şekilde sürpriz yaşanmadığından Bitcoin (BTC) fiyatı da 42.000 dolar seviyesinin altında sabit seyrini sürdürdü.

Şimdiye kadar birçok kez ABD’de enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Bitcoin’de fiyat dalgalanmalarının arttığına şahit olduk. Ancak bu kez Bitcoin’de herhangi bir şekilde fiyat dalgalanması gerçekleşmedi. Lider kripto para birimi enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 41.000 dolar bandında işlem görmeye devam etti.