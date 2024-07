Trump’ın ekibiyle konuştuğunu söyleyen BTC Inc. CEO’su David Bailey, eski başkanın iyi durumda olduğunu açıkladı.

Eski ABD başkanı Donald Trump, 13 Temmuz’da Pensilvanya’da uğradığı suikastten ölümcül olmayan yaralar ile sağ kurtuldu. Trump’ın Nashville’deki Bitcoin Konferansı’na katılarak konuşma yapma planında da bir değişiklik olmadı.

Etkinliğin organizatörlerinden, Bitcoin Magazine CEO’su David Bailey de planı doğruladı.

BTC Inc. CEO’su David Bailey, Trump’ın ekibiyle konuştuğunu ve iyi olduğu haberini aldığını açıkladı. Bailey göre Trump, Nashville’de konferansa katılarak tüm dünyaya konuşacağı için heyecanlı.

I have just spoken with the President’s team. He is in good spirits and is excited to see you all in Nashville and deliver a speech that is heard around the world.

