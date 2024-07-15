Trump’ın ekibiyle konuştuğunu söyleyen BTC Inc. CEO’su David Bailey, eski başkanın iyi durumda olduğunu açıkladı.

Eski ABD başkanı Donald Trump, 13 Temmuz’da Pensilvanya’da uğradığı suikastten ölümcül olmayan yaralar ile sağ kurtuldu. Trump’ın Nashville’deki Bitcoin Konferansı’na katılarak konuşma yapma planında da bir değişiklik olmadı.

Etkinliğin organizatörlerinden, Bitcoin Magazine CEO’su David Bailey de planı doğruladı.

Trump İyi Durumda

BTC Inc. CEO’su David Bailey, Trump’ın ekibiyle konuştuğunu ve iyi olduğu haberini aldığını açıkladı. Bailey göre Trump, Nashville’de konferansa katılarak tüm dünyaya konuşacağı için heyecanlı.

I have just spoken with the President’s team. He is in good spirits and is excited to see you all in Nashville and deliver a speech that is heard around the world. — David Bailey🇵🇷 $0.65mm/btc is the floor (@DavidFBailey) July 14, 2024

Bir X kullanıcısı, Bailey’nin gönderisini “Umarım başkanı koruyabilecek düzeyde güvenlikli önlemleri alabilen biriyle anlaşmışsındır…Rahatsız edilmeye hazır ol,” diyerek yanıtladı. Bailey ise işinde en iyi olanlarla anlaştığını açıklarken, gizli servisin de etkinlikte bulunacağını duyurdu.

Trump’a 13 Temmuz’da düzenlenen suikast hala tüm dünyanın gündeminde. Trump’ın Pennsylvania’daki mitingine katılan 20 yaşındaki saldırgan, başkan adayını sağ kulağından yaraladı. Trump’ın hayati tehlikesi bulunmuyor.

Bitcoin Konferansı 25-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Trump’ın etkinliğin son günü konuşma yapması bekleniyor.

Trump’ın başarısız suikastinin ardından Tesla CEO’su Elon Musk ve Tron Kurucusu Justin Sun, Cumhuriyetçi adayı başkanlık yarışında desteklemeye başladı. Musk, Trump’a acil şifalar dilerken, Sun ise Trump’ın kripto sektörü için daha iyi bir seçenek olduğunu vurguladı.

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF — Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024

Başarısız suikast girişiminin ardından Trump’ın seçimi kazanma ihtimali, Polymarket verilerine göre yüzde 71’e yükseldi.

Trump, geçtiğimiz aylarda kripto dostu açıklamalar ile gündeme gelmişti. Donald Trump, adaylık süreci için kripto bağışı kabul etmeye bile başladı.