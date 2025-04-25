Sui, günlük %20 yükselişle 3,78 dolara ulaştı. Sui ağının TVL ve DEX hacmi de zirve belirledi.

Son 24 saatte Sui’nin işlem fiyatı %20’den fazla artış göstererek 3,68 dolara ulaştı. SUI’nin piyasa değeri %22,34 artışla 11,92 milyar dolara yükseldi.

Sui, son birkaç işlem gününde yatırımcıların büyük ilgisini çekti. Fiyatı haftalık bazda %74,26, aylık bazda ise %44,09 artış kaydetti.

Bu yükselişle birlikte bazı analistler, SUI’nin tekrar 5,00 doları test edebileceğini öngörüyor. Hatırlatmak gerekirse, SUI tüm zamanların en yüksek seviyesini 6 Ocak 2025’te 5,35 dolar ile kaydetmişti.

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Sui (SUI) Neden Yükseliyor?

SUI’nin fiyatındaki artışın arkasında birkaç önemli neden var. Bunlardan en önemlisi, kilitli toplam değer (TVL) miktarındaki yükseliş. TVL, son 24 saatte %13,14 artarak 1,738 milyar dolara ulaştı.

TVL’ye en büyük katkıyı Suilend Protocol sağladı (586,7 milyon dolar), ardından Navi Protocol, Haedal, Cetus, Scallop, Bucket Protocol, BlueFin ve AlphaFi geliyor.

DefiLlama verilerine göre, Sui üzerindeki stablecoin piyasa değeri 879,15 milyon dolar, bu da haftalık %9,89 artış anlamına geliyor. Zincir ücretleri son 24 saatte 44.144 dolar, uygulama geliri ise 190.025 dolar oldu.

DEX Hacmi ve İşlem Trafiğinde Rekor Artış

Mart 2025’te Messari tarafından yapılan bir analize göre, Sui ağındaki DEX işlem hacmi bir önceki çeyreğe göre %444,8 artarak 265,5 milyon dolara ulaştı. Günlük işlem sayısı ise 58,4 milyonla zirve yaptı.

DeFi protokollerinin kullanımındaki artış ve SUI fiyatındaki çeyreklik %131,5’lik yükselişle birlikte, toplam çeyreklik zincir ücretleri 5,4 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı (%613,6 artış).

2024 yılında Sui ağı 7,5 milyar işlem gerçekleştirdi ve 5 Ekim 2024’te günlük 58,4 milyon işlemle rekor kırdı. 21 Mayıs’a kadar günlük aktif cüzdan sayısı 1 milyonu, aktif hesap sayısı ise 2,5 milyonu aştı.

Ocak 2025’te Sui’nin TVL’si 2,065 milyar doları görmüştü. Şubat sonunda ise delegatör sayısı 200.000’i geçmişti.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Bu haberin hazırlandığı an itibariyle kripto para piyasasının toplam değeri 3,1 trilyon dolar seviyesindeydi. CoinGecko verilerine göre Bitcoin (BTC) son 24 saatte %2,7 oranında değer kazanarak 95.540 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

Kripto korku ve açgözlülük endeksi 60 seviyesinde, bu da piyasanın “açgözlülük” durumda olduğunu gösteriyor.