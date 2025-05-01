Kripto varlık yöneticisi 21Shares, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) Sui tabanlı bir borsa yatırım fonu (ETF) için resmi başvurusunu yaptı. Bu gelişme, Sui token’ın fiyatını aynı gün içerisinde %9,3 artırarak 3,69 dolara taşıdı.

Özet:

21Shares, Sui ETF’si için SEC’e başvurdu.Şirket, Sui ile “stratejik ortaklık” kurduğunu da duyurdu. SUI fiyatı %9,3 artarak 3,73 dolara yükseldi

ETF, Coinbase saklayıcı olarak belirlenmesine rağmen, hangi borsada listeleneceği açıklanmadı. Avrupa versiyonu staking ödülleri sunarken, ABD ETF’i ödül içermeyecek.

“Solana Katili” Olarak Adlandırılıyor

Sui, yüksek hızlı işlem kapasitesiyle tanınan bir katman-1 blockchain ağı olarak özellikle “Solana Katili” olarak anılıyor. 21Shares’in hedefi, bu altyapının yerel token’ına yatırım yapmak isteyen kurumsal ve bireysel yatırımcıların erişimini kolaylaştırmak. 21Shares Başkanı Duncan Moir, basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sui üzerine yaptığımız ilk araştırmalardan bu yana, onun sektörün en heyecan verici blockchain’lerden biri olabileceğine inandık. Yol haritamız hem bu inanca hem de yatırımcı talebine dayanıyor.”

Şirketin Avrupa’da Euronext Amsterdam ve Paris borsalarında işlem gören bir Sui yatırım ürünü bulunuyor. Temmuz 2024’te piyasaya sürülen bu ürün, staking ödülleri sunuyor. Ancak SEC düzenlemeleri gereği, ABD versiyonu bu tür ödüller içermeyecek.

Sui ETF’lerinde Rekabet Artıyor

Sui için ETF başvurusunda bulunan tek şirket 21Shares değil. Canary Capital da Mart ayında benzer bir başvuru yapmış ve ETF’in Cboe borsasında listelenmesini talep etmişti. Cboe, bu ETF’in işlem görebilmesi için SEC’e kural değişikliği önerisinde bulunmuştu.

Bu gelişme, SEC’in Bitcoin ve Ethereum dışındaki spot ETF’lere yeşil ışık yakabileceği beklentilerini artırıyor. Ancak kurum, bu hafta Dogecoin ve XRP ETF başvurularını Haziran’a erteledi. 21Shares, Dogecoin, XRP ve Polkadot için de spot ETF başvurularını halen beklemede tutuyor.

Sui fiyatı son 14 günde %80’in üzerinde artış gösterdi, ancak hâlâ Ocak ayındaki 5,35 dolarlık zirvesinin altında.

ETF haberleriyle birlikte gelen bu yükseliş, piyasada kurumsal ilginin Sui’ye doğru yönelmekte olduğunu gösteriyor.