3,45 dolar direncinde güçlü bir şekilde reddedilen SUI’de düşüş sinyalleri artmaya başladı. Türev piyasası verileri kararsız bir görünüme işaret ederken ağdaki toplam kilitli değer (TVL) ve stabilcoin piyasasının değeri yükseliyor.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %1,3 oranında değer kazanan Sui (SUI) 3,31 dolar seviyesinde işlem görüyor. 3,45 dolar seviyesinde güçlü bir dirençle karşılaşan SUI’de aşağı yönlü trendin 3 dolarlık psikolojik destek seviyesine doğru devam edebileceği öngörülüyor.

SUI Fiyat Analizi

4 saatlik grafikte 4,20 dolar direncini aşamayan SUI, düşüş trendine girdi. Arka arkaya daha düşük zirveler oluşturarak kısa vadeli direnç çizgisi oluşturan SUI, geride bıraktığımız hafta 3,03 dolara kadar geriledi. Yükseliş denemelerinde 3,33 ve 3,44 dolar aralığında güçlü dirençlerle karşılaşan SUI’de düşüş trendinin derinleşebileceği tahmin ediliyor.

100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların negatif kesişime yaklaşması da düşüş beklentilerini arttırıyor. 4 saatlik RSI da 50’nin altında ve toparlanmakta zorlanıyor. SUI’nin tekrar 3,03 dolar desteğini test etmesi bekleniyor. Eğer SUI 3,03 dolar desteğinin altında 4 saatlik kapanış gerçekleştirirse Fibonacci indikatörünün işaret ettiği 2,71 dolar seviyesine gerileyebilir.

Öte yandan 3,45 dolar direncinin üzerindeki 4 saatlik kapanış, SUI’de yükseliş trendini yeniden başlatabilir ve 4,20 dolar direncini ana hedef haline getirebilir.

Türev piyasası verileri SUI’de yatırımcı iyimserliğinde hafif bir artışa işaret ediyor. Öyle ki SUI açık pozisyonların toplam değeri %1,72 oranında artarak 1,43 milyar dolara ulaştı. Bu, yatırımcıların SUI’de net bir trend oluşumunu beklediğini gösteriyor.

Son olarak SUI ağındaki toplam kilitli değer (TVL) de geride bıraktığımız haftalarda gerçekleşen CETUS saldırısının ardından yeniden toparlanmaya başladı ve 1,57 milyar dolardan 1,75 milyar dolara yükseldi. SUI ağındaki stabilcoin’lerin toplam değeri de bir haftalık süreçte %8’lik artışla 1,10 milyar dolara ulaştı.