Sui Network, kullanıcılarının cüzdanlarını bağlamalarına veya kurtarma anahtarlarıyla uğraşmalarına gerek kalmaksızın ekosisteme katılmalarına olanak sağlayacak.

Sui Network’ün geliştiricisi Sui Vakfı, kullanıcıların sosyal medya hesaplarını bağlayarak merkezsiz uygulamalara giriş yapmalarına olanak sağlayan Web3 kimlik doğrulama çözümü olan zkLogin’in lansmanını duyurdu. Sui Vakfı tarafından yapılan resmi basın açıklamasına göre kullanıcılar ve geliştiriciler zkLogin aracılığıyla Google, Facebook, Twitch ve diğer çeşitli platformlardaki hesaplarını kullanarak merkezsiz uygulamalarda (dApps) kimliklerini doğrulayabilecek.

Sui “Zero Knowledge Proof” Teknolojisini Kullanacak

Sui Vakfı gelecekte bu sistemi Microsoft, Apple, WeChat ve Amazon gibi dev platformlara da entegre etmeyi planlıyor. Bu yeni özellikle birlikte Sui kullanıcıları, geleneksel platformlarda bulunmayan güvenlik, gizlilik ve mülkiyet hakkı gibi özelliklerden faydalanması bekleniyor.

Sui Network, kullanıcıların gerçek kimliklerini açığa çıkarmadan cüzdan sahipliklerini kanıtlamaları için zk-SNARK’ları ve JSON Web Token’lerini birleştiriyor.

Sui Vakfı Genel Müdürü Greg Siourounis konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada zkLogin ürününün blockchain tabanlı uygulamaların faydalarını milyarlarca ana akım kullanıcısına ulaştırılması konusunda büyük bir engeli ortadan kaldırdığını ifade etti.

Sui topluluğundaki yetenekli geliştiricilerin bu yeni ağ özelliğini kullanarak neler yaratacaklarını görmek için sabırsızlanıyorum.

Mysten Labs’ın Kurucu Ortağı ve CPO’su Adeniyi Abiodun da söz konusu gelişmeye ilişkin açıklamalarda bulundu:

Günlük yaşamlarında blockchain’in avantajlarından faydalanabilecek pek çok kişiyi, web3 cüzdanlarını oluşturmak ve kurtarma kelimelerini ifadelerini saklamak konusunda hayal kırıklığına uğramaları nedeniyle elimizden kaçırıyoruz. Sui’nin zkLogin ürünü iyi bilinen, basit ve etkili bir giriş modelini bu yeni sektöre uyguluyor.

Sui Network

Sui Network, eski Meta (Facebook) çalışanları tarafından kurulan düşük maliyet odaklı blockchain ağıdır. Sui Network’ün yerel token’i SUI geride bıraktığımız Mayıs ayında ön satışını gerçekleştirerek piyasaya sürüldü. SUI, piyasaya sürülmesinin ardından %2.000 oranında değer kazanarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sui Network piyasaya sürüldükten bir ay sonra stake ödülerinin kilidini açarak Binance’e gönderdiğine dair söylentiler sonucunda ciddi eleştirilere maruz kaldı. Sui Network ekibi ise bu iddiaları reddetti ve projenin token ekonomisi hakkında şeffaflık ve toplulukla daha açık iletişim sağlamak için Haziran ayında token’lerin kilit açılım programını yayınladı.

SUI’de kilit açılışlarının önümüzdeki yedi yıl boyunca gerçekleşmesi planlanıyor. Bununla birlikte projenin erken dönem destekçileri ve yatırımcılara yönelik dağıtımların 2024 yılının Nisan ayında başlaması bekleniyor.

Sui ağının yaratıcısı Mysten Labs’e ait token’lerin kilit açılış tarihi ise 2025.