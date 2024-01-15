Son bir aylık zaman diliminde %130 oranında değer kazanan SUI tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Özet:

SUI, fiyat ve piyasa değeri açısından tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

SUI’de zincir üstü göstergelerdeki pozitif ivme ve artan yatırımcı ilgisi dikkat çekiyor.

Popüler kripto para birimlerinden SUI, 15 Ocak’ta %10’un üzerinde değer kazanarak 1,44 dolara kadar yükseldi. SUI böylelikle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. SUI’de bir önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi 2023 yılının Mayıs ayında 1,4 dolarla belirlenmişti.

15 Ocak’ta ayrıca SUI’nin piyasa değeri 1,5 milyar doları aştı ve böylelikle SUI, piyasa değeri en yüksek kripto paralar arasında 51. sıraya kadar yükseldi.

SUI’deki yükseliş ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının ve ABD borsalarında işleme açılmasını takip eden piyasa düzeltmesi sırasında geldi. Bitcoin ve altcoin’lerin büyük bir bölümü düşüş yaşarken SUI ise kendi hikayesini yazıyor.

DefiLlama verilerine göre şu anda Sui ağındaki kilitli toplam değer (TVL), 350 milyon dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Sui ağındaki işlem hacmi geride bıraktığımız hafta 30 milyon dolar ile 76 milyon dolar aralığındaydı.

SUI’deki yükseliş, yatırımcıların varlığa yönelik ilgisinin arttığı bir döneme denk geliyor. Öyle ki Singapur merkezli kripto para borsası Jubi geride bıraktığımız hafta SUI’nin, Bitcoin ve Ethereum’dan sonra en çok ilgi gösterilen proje olduğuna dikkat çekti.