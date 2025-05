Sui blockchain üzerinde çalışan merkeziyetsiz borsa Cetus Protocol, 200 milyon dolardan fazla dijital varlığın çalındığı ciddi bir siber saldırının hedefi oldu.

Web3 araştırmacısı COMDARE3 tarafından ilk olarak fark edilen açık, Sui ekosisteminde büyük paniğe yol açtı. Saldırı sonrası birçok token hızla değer kaybetti. Lombard Staked BTC (LBTC) ve AXOLcoin (AXOL) gibi varlıklar neredeyse sıfıra indi.

There was an incident detected on our protocol and our smart contract has been paused temporarily for safety. The team is investigating the incident at the moment. A further investigation statement will be made soon. We are grateful for your patience.

