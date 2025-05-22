Sui blockchain üzerinde çalışan merkeziyetsiz borsa Cetus Protocol, 200 milyon dolardan fazla dijital varlığın çalındığı ciddi bir siber saldırının hedefi oldu.

Web3 araştırmacısı COMDARE3 tarafından ilk olarak fark edilen açık, Sui ekosisteminde büyük paniğe yol açtı. Saldırı sonrası birçok token hızla değer kaybetti. Lombard Staked BTC (LBTC) ve AXOLcoin (AXOL) gibi varlıklar neredeyse sıfıra indi.

🚨Alert Announcement 🚨 There was an incident detected on our protocol and our smart contract has been paused temporarily for safety. The team is investigating the incident at the moment. A further investigation statement will be made soon. We are grateful for your patience. — Cetus🐳 (@CetusProtocol) May 22, 2025

Cetus’taki İlk 15 Token Yüzde 75’ten Fazla Değer Kaybetti

Verilere göre, Cetus’ta işlem gören en büyük 15 token son 24 saatte yüzde 75’in üzerinde değer kaybına uğradı. Bu gelişme üzerine protokolün akıllı kontratları geçici olarak durduruldu.

Saldırganın cüzdanından çıkan fonlar arasında:

52 milyon dolar değerinde SUI,

Yaklaşık 20 milyon dolar değerinde sarılmış USDT (wrapped USDT),

4,9 milyon dolar değerinde Haedal Staked SUI (HASUI)

Ve “Toilet (TOILET)” gibi pek tanınmayan tokenlar yer alıyor.

Zincir üstü analizler, saldırganın 60 milyon dolar değerindeki USDC dahil olmak üzere on milyonlarca dolarlık fonu Ethereum’a aktarmaya başladığını gösteriyor.

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“Bug” Demeleri Tepki Çekti

Cetus ekibi, olayın ardından Discord üzerinden yaptığı açıklamalarda durumu yalnızca bir “hata” olarak tanımlamaya çalıştı. Ancak bu yaklaşım, özellikle regülasyon uzmanları tarafından tepkiyle karşılandı.

Cetus (@CetusProtocol), the leading DEX and primary liquidity provider on $SUI, has reportedly been hacked. The attacker gained control of all SUI-denominated pools, exploiting over $200M, and has also started moving $USDC.https://t.co/Qh3cx2ymZM pic.twitter.com/cbv3d6KHLx — Onchain Lens (@OnchainLens) May 22, 2025

Blockchain analiz firması Onchain Lens, saldırının boyutunu doğruladı. Firma, saldırganın SUI bazlı tüm likidite havuzlarının kontrolünü ele geçirdiğini ve ardından stablecoin’leri taşımaya başladığını açıkladı. Saldırının ardından Sui’nin yerel token’ı SUI sert düşüş yaşarken, ağın DeFi altyapısına olan güven ciddi şekilde sarsıldı.