Kripto para piyasalarının durgun seyrettiği Salı günü, SUI fiyatı 3,59 dolara kadar yükselmeyi başardı. Teknik formasyonlar ve türev piyasa verileri, yukarı yönlü potansiyelin devam edebileceğine işaret ediyor. Peki sırada 4,63 dolar mı var? Hatta 6 dolar mümkün mü?

Günlük Grafik: Düşen Takoz Kırılımı ve EMA Savunması

SUI, günlük grafikte düşen takoz formasyonundan yukarı doğru çıkış yaparak 3,30 dolar seviyesindeki 23,60 Fibonacci düzeltmesini aştı. Ancak fiyat şu anda yeni bir “higher-high” (daha yüksek tepe) oluşturmada zorlanıyor.

Son testlerde, fiyat 50 günlük EMA seviyesi olan 3,38 dolara yakın işlem görüyor. Anlık piyasa fiyatı 3,57 dolar, gün içi en düşük seviye ise 3,40 dolar. RSI, aşırı alım bölgesinden düşerek momentum kaybına işaret ediyor

Buna rağmen, 23,60% seviyesinden olası bir sıçrama, fiyatı önce 4,63 dolardaki 38,20% Fibonacci düzeyine, ardından da psikolojik 6 dolar bölgesine taşıyabilir. Öte yandan, olası bir geri çekilmede 200 günlük EMA seviyesi olan 3,00 dolar, güçlü destek olarak öne çıkıyor.

Türev Piyasada Boğalar Hâlâ Umutlu

SUI vadeli işlem piyasasında boğa yönlü beklenti güç kazanıyor. Açık pozisyonlar %2,10 artarak 1,81 milyar dolara ulaştı. Fonlama oranı %20,02 yükseldi.

Son 24 saatte 2,45 milyon dolarlık long (uzun) pozisyon likidasyonu yaşanırken, short (kısa) likidasyonlar yalnızca 595 bin dolar seviyesinde kaldı. Bu veriler, son likidasyonlara rağmen piyasanın boğa duruşunu koruduğunu gösteriyor. Analistlere göre, yatırımcılar yakın vadede bir yön dönüşü bekliyor.

SUI, hem teknik hem de türev verileriyle yukarı yönlü potansiyelini koruyor. 4,63 dolar ara hedefi, 6 dolarlık psikolojik seviyeye giden yolda kilit eşik olabilir.