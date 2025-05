SUI, 3,80 dolar seviyesinin altına gerileyerek düşüş sinyalleri verirken, zincir üstü veriler kullanıcı ve kilitli toplam varlık (TVL) açısından rekor büyümeye işaret ediyor. Peki, bu güçlü temel veriler piyasalardaki korkuyu bastırabilir mi?

SUI token, son 24 saatte yaklaşık %6 gerileyerek 3,76 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bu düşüşle birlikte SUI, hem 4 saatlik grafikte 50 EMA desteğini hem de 3,81 dolardaki kritik destek seviyesini kırmış durumda.

Ayrıca uzun süredir korunan destek trend çizgisinin aşağı yönlü kırılması, teknik olarak yükselen takoz formasyonunun olumsuz sonuçlandığını gösteriyor. 4 saatlik RSI çizgisinin orta seviyenin altına inmesi, boğa momentumunda ciddi bir kayba işaret ediyor ve daha sert bir düzeltme olabileceği uyarısını veriyor.

Eğer bu kırılma devam ederse, ilk destek seviyesi 100 EMA ile 3,64 dolar, daha sonra 200 EMA ile 3,30 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Öte yandan, SUI fiyatı 4,00 dolardaki kırılan trend çizgisini yeniden kazanırsa, 4,29 dolar ve ardından psikolojik direnç olan 5,00 dolar hedef olabilir.

Kısa vadeli düşüşe rağmen ünlü analist Michael Van de Poppe, SUI konusunda iyimserliğini koruyor. Poppe, SUI fiyatında daha yüksek zirve oluşumuna dikkat çekerek yükseliş trendinin devam ettiğini belirtti.

$SUI has broken the trend upwards, as the TVL is close to a new ATH.

The ecosystem keeps on expanding with the recent listing of Walrus.

Additionally, $DEEP is the best performer in the last month and SUI's ecosystem as a whole grows.

This means that we're about to see a… pic.twitter.com/Mm0C5Z6q0W

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) May 14, 2025