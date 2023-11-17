Digital Coin Price ekibine göre şu an Shiba Inu (SHIB) satın almak için en uygun zaman.

Özet:

Shiba Inu’da (SHIB) göstergeler ve hareketli ortalamalar varlığın 2025 yılına kadar %220 oranında artış yaşama potansiyeline sahip olduğuna işaret ediyor.

Özellikle Shiba Inu’nun (SHIB) token yakım programının yakım oranındaki %1.300’lük agresif artış, yükseliş beklentilerinin katalizörleri arasında yer alıyor.

Shibarium’un popülaritesi de her geçen gün giderek artıyor. Shiba Inu’nun kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium, 1,5 milyondan fazla blok sayısına ve 4 milyona yakın işlem sayısına ulaştı. Shibarium’un artan benimsenmesi de SHIB fiyatı için olumlu bir katalizör olarak yorumlanıyor.

En popüler memecoin’lerden Shiba Inu (SHIB) son birkaç yılda yaşadığı hızlı fiyat artışları ve yüksek fiyat dalgalanmaları nedeniyle en gözde altcoin’lerden bir tanesi. Her ne kadar SHIB fiyatı şu anda 2021 yılındaki tüm zamanların en yüksek seviyelerinin uzağında olsa da bazı analistler ve uzmanlar, SHIB’de yükseliş trendinin kapıda olduğuna inanıyor.

Kripto para platformu Digital Coin Price tarafından hazırlanan bir araştırma raporu SHIB fiyatının 2025 yılına kadar %220’nin üzerinde yükseliş yaşayacağını öngörüyor. Raporda yer alan bazı göstergeler de SHIB fiyatının şu anda yükseliş trendi içerisinde olduğuna işaret ediyor.

Digital Coin Price ayrıca SHIB’nin son 326 gündür 200 basit hareketli ortalamanın altında ve 50 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) altında işlem gördüğüne dikkat çekiyor. Digital Coin Price’a göre bunlar, SHIB fiyatında yükselişe yol açabilecek faktörler olabilir.

Shiba Inu (SHIB) Token Yakımına Devam Ediyor

Shiba Inu (SHIB) fiyatında yükselişi tetikleyebilecek bir diğer faktör de popüler memecoin’in son dönemde gündemden düşmeyen token yakım programı ve katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium’un piyasaya sürülmesi.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere Shiba Inu (SHIB) ağındaki token yakım oranı son 24 saatlik zaman diliminde %1.300’lük önemli bir artış yaşadı. Bununla birlikte Ekim ayında Shiba Inu ağında 1,5 milyar SHIB yakılarak dolaşımdan çıkarıldı.

Bununla birlikte Shibarium son birkaç aylık süreçte oldukça dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Ağdaki toplam blok sayısı 1,5 milyonu aşarken, toplam işlemlerin sayısı ise 4 milyona doğru ilerliyor. Shibarium hakkında daha fazlasını öğrenmek için buradaki bağlantıya tıklayarak “Shibarium Nedir” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.