Sürekli satım baskısı ve teknik göstergeler, ETH için daha fazla aşağı yönlü risk olduğunu gösterse de, pozitif işaretler de görülmeye başlıyor.

Ethereum’un (ETH) son dört aydaki kötü performansı, bu boğa döngüsündeki genel potansiyeli hakkında spekülasyonları artırdı. Yatırımcılar, ETH’lerini diğer kripto paralara satıp daha fazla kayıptan kaçınmak mı, yoksa gelecekteki kazançları bekleyerek varlıklarını almak mı gerektiğine karar vermeye çalışıyor.

Is it time to buy #Ethereum $ETH after the recent correction? Let's dive in! 🧵👇 — Ali (@ali_charts) March 22, 2025

Zincir içi analist Ali Martinez, Ethereum (ETH) fiyat hareketini analiz etti ve ikinci en büyük kripto para birimi için boğa veya ayı görünümü çizebilecek metrikleri değerlendirdi.

ETH Almak için İyi Bir Zaman mı?

Martinez’in analizine göre, Ethereum (ETH) Aralık ile Mart ortası arasında 4.100 dolardan 1.750 dolara kadar %57’lik bir düşüş yaşaması, yatırımcıların duygularını korku bölgesine itti. Bu, büyük yatırımcılar arasında bile önemli bir satış faaliyetini tetikledi. Bu durum, Şubat ortası ile Mart başı arasında 10.000 ETH’den fazla tutan adreslerin sayısının 999’dan 919’a düşmesinden açıkça görülebilir.

Ethereum balinalarından gelen işlem aktivitesi, bu büyük yatırımcıların cüzdanlarından 17 Mart’ta sona eren hafta boyunca en az 130.000 ETH’nin çıkmasına yol açarak satım baskısını daha da artırdı. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki spot Ethereum borsa yatırım fonları (ETF’leri), son bir ayda toplamda 760 milyon dolar çıkış kaydetti.

Buna ek olarak trader’lar 11-13 Mart tarihleri arasında 100.000 ETH’den fazla kripto borsalarına taşıyarak satış baskısına katkıda bulundular.

Teknik Göstergeler

Teknik açıdan bakıldığında, Ethereum’un (ETH) üç günlük grafiği, 1.000 dolara doğru olası bir düşüşü işaret eden bir yükselen üçgen gösteriyor. Bir diğer günlük paralel kanal kırılması, Ethereum’un (ETH) 1.250 dolara kadar düşebileceğini gösterdi.

Ayrıca, ETH fiyat bandı, 1.440 doları kritik bir aşağı yönlü hedef olarak vurguladı, ancak ETH bu destek seviyesinde kalırsa bir toparlanma yaşayabilir. Martinez, 1.887 doları ETH için en önemli destek seviyesi olarak belirledi. Bu maliyet tabanı dağılım seviyesinde yatırımcılar 1,63 milyon ETH biriktirdi.

Ancak, ETH 1.887 dolarlık destek seviyesini tutamazsa, 1.440 dolar, 1.250 dolar ve hatta 1.000 dolara kadar bir düşüş yaşanması büyük ihtimalle gerçekleşecektir. Ayrıca, 2.250 dolar ve 2.610 dolarda önemli bir direnç bulunmaktadır; Martinez, ETH’nin bu bölgeyi aşmasının ayı görünümünü geçersiz kılacağını belirtiyor.

Kripto analisti, yüksek satış aktivitesi ve teknik göstergelerin ETH için daha fazla aşağı yönlü risk gösterdiğini ısrarla vurguladı. Ancak, durumun değişmeye başladığı görünüyor. Son veriler, ETH balinalarının geçen hafta 470.000 ETH biriktirdiğini, trader’ların ise son 48 günde borsalardan 1,20 milyon ETH çektiğini ortaya koydu.

Borsalardan önemli miktarda ETH çıkarken ve balinalar bu varlığı biriktirirken, kripto para biriminin fiyatı üzerinde yukarı yönlü baskı oluşabilir. ETH bu haberin hazırlandığı %10’a yakın bir artış göstererek 2.090 doların üzerinde işlem görüyor.