Sürekli satım baskısı ve teknik göstergeler, ETH için daha fazla aşağı yönlü risk olduğunu gösterse de, pozitif işaretler de görülmeye başlıyor.

Ethereum’un (ETH) son dört aydaki kötü performansı, bu boğa döngüsündeki genel potansiyeli hakkında spekülasyonları artırdı. Yatırımcılar, ETH’lerini diğer kripto paralara satıp daha fazla kayıptan kaçınmak mı, yoksa gelecekteki kazançları bekleyerek varlıklarını almak mı gerektiğine karar vermeye çalışıyor.

March 22, 2025