Ethereum ölçeklenme çözümü Starknet, merakla beklenen airdrop için önemli bir tarih verdi. Airdrop’a katılma hakkı kazananlar, kripto paralarını 20 Şubat’ta alabilecek.

Starknet ekibi, 14 Şubat’ta resmi X hesabından STRK airdrop ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre, kripto paralar 20 Şubat’ta dağıtılmaya başlanacak.

Starknet Provisions Program adlı programın ilk aşaması olan bu airdrop ile STRK, piyasaya sürülmüş olacak. İlk tur kapsamında 700 milyondan fazla STRK dağıtılacak.

STRK Airdrop’a Kimler Katılabilecek?

Starknet geliştiricileri, ilk airdrop’ta kimlerin STRK teslim almaya hak kazandığını da açıkladı.

Açıklamaya göre, airdrop’a ayrılan coin’lerin 506.896’sını, yani yarıdan fazlasını Starknet kullanıcıları alacak. Starknet’in erken dönem topluluk üyelerine coin’lerin yüzde 8,98’i, geliştiricilerine ise yüzde 2,12’si ayrıldı.

Ethereum kullanıcılarına da iyi haber var. Duyuruya göre, Ethereum ağının iş ispatından hisse ispatına taşındığı Merge tarihine kadar staking yapmış olanlar, airdrop’a ayrılan coin’lerin yüzde 22’ye yakınını alacak. Bunlara bireysel staker’lar gibi, borsa veya staking havuzu yoluyla işlem yapanlar da dahil.

Diğer yandan, Ethereum geliştiricilerine yüzde 3,33, Ethereum Protocol Guild üyelerine yüzde 1,05, EIP yazarlarına ise yüzde 0,19 oranında coin tahsis edildi.

Tüm bunlara ek olarak, StarkEX kullanıcıları ve bazı açık kaynak geliştiricileri de STRK airdrop’a katılmaya hak kazandı.

Uygun katılımcılar, 20 Şubat’ta Starknet’in internet sitesinin Provisions portalından kripto paralarını teslim alabilirler. Öncesinde bir Starknet cüzdanı oluşturmak gerektiği de unutulmamalı.

STRK Nedir?

STRK, Ethereum layer-2 (katman 2) protokolünün yönetişim token’ı olarak piyasaya sürülüyor.

Yeni airdrop ile piyasaya sürülecek STRK’nin sahipleri, Starknet’teki yönetim ve değişiklik tekliflerinde oy kullanabilecek.

Blockchain ağında işlem ücretleri mevcut durumda ETH ile ödeniyor. Airdrop sonrası STRK ile ödeme yapmak mümkün olacak.

Starknet, gelecekte STRK için staking özelliğinin de getirileceğini duyurdu.