Küresel ödeme sağlayıcısı Stripe, stabilcoin girişimi Bridge’i 1,1 milyar dolar karşılığında satın aldı.

TechCrunch’ın kurucu ortağı Michael Arrington satın alma işleminin 1,1 milyar dolar karşılığında tamamlandığını duyurdu ancak daha fazla detay paylaşmadı.

Bridge 2022 yılında eski Coinbase yöneticileri Zach Abrams ve Sean Yu tarafından kuruldu. Platform, stabilcoin’lerin oluşturulmasını, transfer edilmesini ve saklanmasını sağlıyor. Stripe’ın bu satın alımı, Bridge’in Ağustos ayında Sequoia, Ribbit ve Index’in liderliğinde gerçekleştirilen 40 milyon dolarlık yatırım turunun ardından geldi.

This deal is done. $1.1b https://t.co/J7ppK4uHw0 — Michael Arrington 🏴‍☠️ (@arrington) October 20, 2024

Stripe 2014 yılında Bitcoin ödemelerini desteklemeye başlamış ancak yeterli düzeyde ilgi görmemesi nedeniyle bu hizmetini sonlandırmıştı. Öte yandan Stripe Başkanı John Collison, 2024 yılında yaptığı açıklamada blockchain tabanlı ödeme yöntemlerine yönelik artan talep nedeniyle stabilcoin’leri yeniden desteklemeye başladıklarını duyurdu.

Stabilcoin’lere Yönelik İlgi Artıyor

Stabilcoin’ler kripto para piyasasındaki fiyat dalgalanmalarına karşı güvenli liman görülüyor ve sağladıkları fiyat istikrarı nedeniyle ekonomisi zayıf ve enflasyonla mücadele eden ülkelerde giderek daha fazla ilgi görüyor. Bu da, stabilcoin’leri günlük işlemler, sınır ötesi ödemeler ve hatta değer saklama aracı olarak cazip hale getiriyor.

Stripe 15 Ekim’de stabilcoin’lerini platformuna dahil etme yolunda önemli bir adım attı. Circle’ın USDC’si bu kapsamda Stripe’a eklendi. Ayrıca Paxos ile kurulan ortaklık sonucunda “Kripto ile Öde” hizmeti başlatıldı. Bu hizmet, yaklaşık 70 ülkedeki Stripe kullanıcılarının stabilcoin’lerle ödeme almasına olanak sağlıyor.

Stripe’ın Bridge’i satın alması, şirketin kripto sektörüyle daha da entegre olma hedefinin önemli bir adımı olarak ön plana çıkıyor.