Küresel ödeme sağlayıcısı Stripe, stabilcoin girişimi Bridge’i 1,1 milyar dolar karşılığında satın aldı.

TechCrunch’ın kurucu ortağı Michael Arrington satın alma işleminin 1,1 milyar dolar karşılığında tamamlandığını duyurdu ancak daha fazla detay paylaşmadı.

Bridge 2022 yılında eski Coinbase yöneticileri Zach Abrams ve Sean Yu tarafından kuruldu. Platform, stabilcoin’lerin oluşturulmasını, transfer edilmesini ve saklanmasını sağlıyor. Stripe’ın bu satın alımı, Bridge’in Ağustos ayında Sequoia, Ribbit ve Index’in liderliğinde gerçekleştirilen 40 milyon dolarlık yatırım turunun ardından geldi.

This deal is done. $1.1b https://t.co/J7ppK4uHw0

— Michael Arrington 🏴‍☠️ (@arrington) October 20, 2024