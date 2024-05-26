Strike CEO’su Jack Mallers, Bitcoin’in ekonomik belirsizliklere karşı en iyi korunma aracı olduğunu savundu ve Ethereum’un başlangıçtaki vizyonundan sapmasını eleştirdi.

Bitcoin Ekonomik Belirsizliğe Karşı Korunma Sağlıyor

Jack Mallers, Anthony Pompliano ile yaptığı bir konuşmada, Bitcoin’in ekonomik belirsizlikler karşısında en iyi korunma aracı olduğunu söyledi.

Mallers, mevcut jeopolitik yapıdaki derin köklü sorunların Bitcoin’e yönelik ilgiyi arttırdığını düşünüyor. Mallers, bankacılık sisteminin çökmesine izin vermenin veya para birimini değersizleştirmenin olası çözümler olduğunu dile getirdi. İkinci senaryonun gerçekleşme olasılığını daha yüksek gören Mallers şunları kaydetti:

Bitcoin’in sahip olabileceğiniz en iyi şey olduğunu düşünüyorum.

Strike CEO’su Jack Mallers, itibari para birimlerindeki değer kaybı ve makroekonomik belirsizlikler karşısında Bitcoin’in bir korunma aracı olduğu görüşünde.

Wall Street’in Kripto Paralar Yönelik İlgisi

ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının ardından, kripto para piyasasına daha fazla kurumsal yatırımcı girmeye başladı. Doğal olarak bu durum, Wall Street’in neden bir anda Bitcoin’e yönelik tutumunu olumlu yönde değiştirdiği sorusunu gündeme getirdi.

Stripe CEO’su Jack Mallers, Wall Street’in Bitcoin’e yönelik artan ilgisinin nedenini şöyle açıkladı:

Bence bunun en iyi yanıtı itibari para birimlerindeki değer kaybı. Bitcoin, fiat para biriminin antitezidir. Merkezi bir bankası yoktur, hükümeti yoktur, para politikası sabittir ve arzı sınırlıdır.

Bitcoin’in Dalgalanması ve Yatırımcı Güveni

Bitcoin’in fiyat dalgalanması devam ederken, bazı yatırımcılar hala Bitcoin alıp almama konusunda kararsız.

Popüler kripto analisti Ali Martinez, son günlerde yatırımcıların önemli boyutlarda BTC satın aldığını söyledi. Martinez’e göre bu satın alımlar, yatırımcıların Bitcoin’in uzun vadeli potansiyeline duyduğu güveni gösteriyor.

Rekt Capital adlı bir başka analist ise Bitcoin’de yaklaşık %13 düşüş öngörüyor ve bu nedenle takipçilerine dikkatli olmalarını tavsiye ediyor.

Bitcoin ve Alternatif Kripto Paralar

Bitcoin’i paranın en mükemmel versiyonu olarak tanımlayan Stripe CEO’su Jack Mallers, Ethereum’u ise temel parasal ilkelerden saptığı için eleştirdi.

Mallers, Ethereum’un, Bitcoin’in daha iyi bir versiyonu olmak için geliştirildiğini ancak kurucularının etkisi ve dış baskılar nedeniyle gerçekleştirilen protokol değişiklikleri sonucunda yolundan şaştığını söyledi.

Jack Mallers’e memecoin’ler de soruldu. Mallers, memecoin’lerin umrunda olmadığını belirtti.