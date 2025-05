Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent’in, Stratejik Bitcoin Rezervi’nin kurulması ve yönetilmesine ilişkin kapsamlı değerlendirmeyi bugün kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Söz konusu adım, Başkan Donald Trump tarafından 6 Mart’ta imzalanan başkanlık kararnamesi doğrultusunda atılıyor.

Kararname, Bessent’i hem Stratejik Bitcoin Rezervi hem de “ABD Dijital Varlık Stoku” adlı sistemin uygun saklama hesaplarını belirlemekle görevlendiriyor. Ayrıca bu dijital varlık yapısının işleyebilmesi için yeni bir yasa gerekip gerekmediğini de analiz etmesi isteniyor.

Karar kapsamında Hazine Bakanlığı’na, devlete ait olan ve el konulmuş kripto paraların merkezi bir sistemde toplanması talimatı verildi. “ABD Dijital Varlık Stoku” adı verilen bu yapı, Bitcoin dışındaki ve hukuki süreçler sonucu devlet mülkiyetine geçen tüm dijital varlıkları kapsayacak.

ABD Kanunu’nun 31. başlığına tabi olan veya belirli yasal istisnalarla serbest bırakılan varlıklar ise bu uygulamanın dışında tutulacak.

🇺🇲 UPDATE: US Bitcoin legislation summary, according to bitcoinlawsdotio

• Total Bitcoin bills: 130

• Introduced Strategic Bitcoin Reserve: 46

• 'Live' SBR across 20 States: 39#CryptoNews #crypto pic.twitter.com/Pzc40s5ojW

— Michael ☦ (@imperfect_llex) May 5, 2025