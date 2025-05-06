Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent’in, Stratejik Bitcoin Rezervi’nin kurulması ve yönetilmesine ilişkin kapsamlı değerlendirmeyi bugün kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Söz konusu adım, Başkan Donald Trump tarafından 6 Mart’ta imzalanan başkanlık kararnamesi doğrultusunda atılıyor.

Dijital Varlıklar İçin Yeni Dönem

Kararname, Bessent’i hem Stratejik Bitcoin Rezervi hem de “ABD Dijital Varlık Stoku” adlı sistemin uygun saklama hesaplarını belirlemekle görevlendiriyor. Ayrıca bu dijital varlık yapısının işleyebilmesi için yeni bir yasa gerekip gerekmediğini de analiz etmesi isteniyor.

El Konulan Kripto Varlıklar Açıklanabilir

Karar kapsamında Hazine Bakanlığı’na, devlete ait olan ve el konulmuş kripto paraların merkezi bir sistemde toplanması talimatı verildi. “ABD Dijital Varlık Stoku” adı verilen bu yapı, Bitcoin dışındaki ve hukuki süreçler sonucu devlet mülkiyetine geçen tüm dijital varlıkları kapsayacak.

ABD Kanunu’nun 31. başlığına tabi olan veya belirli yasal istisnalarla serbest bırakılan varlıklar ise bu uygulamanın dışında tutulacak.

🇺🇲 UPDATE: US Bitcoin legislation summary, according to bitcoinlawsdotio • Total Bitcoin bills: 130

• Introduced Strategic Bitcoin Reserve: 46

• 'Live' SBR across 20 States: 39#CryptoNews #crypto pic.twitter.com/Pzc40s5ojW — Michael ☦ (@imperfect_llex) May 5, 2025

Federal kurumlara, elinde tuttukları dijital varlıkları Hazine’ye devretme yetkilerini gözden geçirmeleri ve değerlendirme raporlarını sunmaları için 30 günlük süre tanındı. Henüz kamuya açıklanmayan raporlarla birlikte, bitcoinlaws.io verilerine göre ABD genelinde Bitcoin’e ilişkin 130 aktif yasa tasarısı bulunuyor. Bu tasarıların 46’sı Stratejik Bitcoin Rezervi fikrine odaklanırken, 20 eyalette toplam 39 girişim dijital rezervlerin fiilen kurulmasını hedefliyor.

Bitcoin’e Devlet Düzeyinde İlgi Artıyor

Bitwise yatırım şirketinin yatırım direktörü Matthew Hougan, bazı egemen devletlerin, Bitcoin’e borsa yatırım fonları (ETF) aracılığıyla yatırım yapma niyetinde olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz hafta New York’ta düzenlenen bir Bitcoin konferansında konuşan Hougan, “ABD satın almaya başlamadan önce pozisyon almak isteyen ülkeler ETF’lere yöneliyor” ifadelerini kullandı.

Buna karşın bazı kesimler, eyalet düzeyinde yapılacak alımların kamu kaynaklarının riskli yatırımlara yönlendirilmesine neden olacağı konusunda uyarılarda bulunuyor.

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Londra ve Washington Ortak Kripto Regülasyonu Planlıyor

Uluslararası cephede ise İngiltere, dijital varlıkların düzenlenmesi konusunda ABD ile iş birliği yapılmasını teklif etti. 24 Nisan’da gerçekleşen Innovate Finance Global Zirvesi’nde açıklama yapan İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, iki ülkenin birlikte çalışarak ortak bir regülasyon standardı oluşturacağını duyurdu.

Reeves, Washington’da Bakan Bessent ile iş birliği olanaklarını görüştüklerini, bu diyaloğun haziran ayında düzenlenecek İngiltere-ABD Finansal Düzenleme Çalışma Grubu toplantısında devam edeceğini ifade etti.