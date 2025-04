Michael Saylor’ın kurucuları arasında yer aldığı Strategy, Bitcoin alımlarına hız kesmeden devam ediyor. 28 Nisan’da yapılan açıklamaya göre şirket, 1,42 milyar dolar karşılığında 15.355 Bitcoin daha satın aldı.

Alım işlemi, Bitcoin başına ortalama 92.737 dolardan gerçekleşti. Bu fiyat seviyeleri, işlemin geçtiğimiz iş haftasının sonunda yapıldığını işaret ediyor.

Gerçekleştirilen yeni alımla birlikte Strategy’nin toplam Bitcoin varlığı 553.555 adede ulaştı. Şirketin bu varlıklar için ödediği toplam tutar 37,9 milyar dolar olurken, ortalama alım maliyeti Bitcoin başına 68.459 dolar olarak kaydedildi.

$MSTR has acquired 15,355 BTC for ~$1.42 billion at ~$92,737 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 13.7% YTD 2025. As of 4/27/2025, we hodl 553,555 $BTC acquired for ~$37.90 billion at ~$68,459 per bitcoin. https://t.co/5OOs3UdWLg

— Michael Saylor (@saylor) April 28, 2025