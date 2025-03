Strategy’nin Bitcoin rezervleri son alımla birlikte toplamda 506.137 BTC’ye ulaştı. Şirket, 6.911 BTC’yi 584,1 milyon dolara satın aldı (Bitcoin başına ortalama 84.529 dolar). Strategy bu BTC’leri satın almak için 33,7 milyar dolar harcadı ve bu Bitcoin’ler şu anda 44,3 milyar dolar değerinde.

Michael Saylor’un liderliğindeki şirket, ABD seçimlerinden bu yana agresif BTC alımları yapıyor. Geçtiğimiz hafta 130 BTC’lik daha küçük bir satın alım açıklayan firma, bu kez 584 milyon dolarlık dev bir yatırım gerçekleştirdi.

$MSTR has acquired 6,911 BTC for ~$584.1 million at ~$84,529 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 7.7% YTD 2025. As of 3/23/2025, @Strategy holds 506,137 BTC acquired for ~$33.7 billion at ~$66,608 per bitcoin. $STRK https://t.co/3vSGnTUVcE

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) March 24, 2025