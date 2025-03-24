Strategy’nin Bitcoin rezervleri son alımla birlikte toplamda 506.137 BTC’ye ulaştı. Şirket, 6.911 BTC’yi 584,1 milyon dolara satın aldı (Bitcoin başına ortalama 84.529 dolar). Strategy bu BTC’leri satın almak için 33,7 milyar dolar harcadı ve bu Bitcoin’ler şu anda 44,3 milyar dolar değerinde.

1 Milyon BTC Hedefi

Michael Saylor’un liderliğindeki şirket, ABD seçimlerinden bu yana agresif BTC alımları yapıyor. Geçtiğimiz hafta 130 BTC’lik daha küçük bir satın alım açıklayan firma, bu kez 584 milyon dolarlık dev bir yatırım gerçekleştirdi.

$MSTR has acquired 6,911 BTC for ~$584.1 million at ~$84,529 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 7.7% YTD 2025. As of 3/23/2025, @Strategy holds 506,137 BTC acquired for ~$33.7 billion at ~$66,608 per bitcoin. $STRK https://t.co/3vSGnTUVcE — Michael Saylor⚡️ (@saylor) March 24, 2025

Saylor, X hesabından yaptığı paylaşımda 6.911 BTC’nin ortalama 84.529 dolar fiyatla satın alındığını duyurdu. Bu alım, şirketin toplam Bitcoin varlığını 506.137 BTC’ye çıkardı ve şirket 1 milyon BTC hedefinin yarısına ulaştı.

Strateji ve Karlılık

Şirket, BTC’yi ortalama 66.608 dolardan satın aldı ve toplam yatırım tutarı 33,7 milyar dolara ulaştı. Ancak mevcut BTC fiyatı nedeniyle toplam varlıklarının değeri 44,3 milyar dolara çıktı ve 10 milyar dolarlık gerçekleşmemiş kâr elde etti.

Strategy’nin agresif Bitcoin stratejisi, piyasa üzerindeki etkileri ve kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e olan ilgisi açısından yakından takip ediliyor.