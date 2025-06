Michael Saylor’un kurucusu olduğu ve halen yönetim kurulunda yer aldığı Strategy, kurumsal Bitcoin alımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Şirket, 16 Haziran itibarıyla yaptığı açıklamada, 1 milyar doların üzerinde bir yatırım yaparak 10.100 BTC daha satın aldığını duyurdu. Bu hamleyle Strategy’nin toplam Bitcoin varlığı 592.100 BTC’ye yükseldi.

Yeni satın alımda Bitcoin başına ödenen ortalama fiyat 104.080 dolar olarak açıklandı. Bu fiyat, son haftalarda Bitcoin’in dalgalı seyri dikkate alındığında stratejik bir seviyeye işaret ediyor.

Strategy has acquired 10,100 BTC for ~$1.05 billion at ~$104,080 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 19.1% YTD 2025. As of 6/15/2025, we hodl 592,100 $BTC acquired for ~$41.84 billion at ~$70,666 per bitcoin. $MSTR $STRK $STRF $STRD https://t.co/n7q77DmqCY

— Michael Saylor (@saylor) June 16, 2025