Michael Saylor’un kurucusu olduğu ve halen yönetim kurulunda yer aldığı Strategy, kurumsal Bitcoin alımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Şirket, 16 Haziran itibarıyla yaptığı açıklamada, 1 milyar doların üzerinde bir yatırım yaparak 10.100 BTC daha satın aldığını duyurdu. Bu hamleyle Strategy’nin toplam Bitcoin varlığı 592.100 BTC’ye yükseldi.

Ortalama Alım Fiyatı: 104.080 dolar

Yeni satın alımda Bitcoin başına ödenen ortalama fiyat 104.080 dolar olarak açıklandı. Bu fiyat, son haftalarda Bitcoin’in dalgalı seyri dikkate alındığında stratejik bir seviyeye işaret ediyor.

Strategy has acquired 10,100 BTC for ~$1.05 billion at ~$104,080 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 19.1% YTD 2025. As of 6/15/2025, we hodl 592,100 $BTC acquired for ~$41.84 billion at ~$70,666 per bitcoin. $MSTR $STRK $STRF $STRD https://t.co/n7q77DmqCY — Michael Saylor (@saylor) June 16, 2025

Strategy daha önce yaptığı 75,1 milyon ve 110 milyon dolarlık alımlarla bu büyüklükte bir yatırımın sinyalini vermişti. Bu seferki alım, hem miktar hem de toplam harcama açısından önceki işlemleri geride bırakıyor.

Şirketin toplam 592.100 BTC’lik varlığı, Bitcoin’in güncel fiyatı olan yaklaşık 107.000 dolar seviyesinde değerlendirildiğinde 63,3 milyar dolar ediyor. Bu da Strategy’nin BTC portföyünde yaklaşık 21 milyar dolarlık gerçekleşmemiş bir kâr anlamına geliyor. Şirket bu varlıkları bugüne kadar toplamda 41,84 milyar dolar karşılığında edindi.

İsrail ile İran arasındaki askeri ve diplomatik gerilim sürerken yapılan bu büyük alım, Strategy’nin piyasa koşullarına rağmen uzun vadeli Bitcoin stratejisine sadık kaldığını gösteriyor. Bu tür jeopolitik belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların daha temkinli davrandığı görülse de Strategy, bu atmosferi bir fırsat olarak değerlendirmiş görünüyor.

Saylor’dan Önceden Gelen İpucu

Michael Saylor, bu büyük satın alımdan bir gün önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda daha büyük bir işlemin yolda olduğuna dair ipuçları vermişti. Aynı gün ayrıca Pakistan hükümetine “Bitcoin hazinesi” oluşturma fikrini sunduğunu açıklamıştı. Saylor’un bu tür kamuya açık hamleleri, sadece şirket stratejisini değil aynı zamanda Bitcoin’in uluslararası kabulünü de hızlandırmayı hedefliyor olabilir.

Metaplanet de 10.000 BTC Hedefine Ulaştı

Japonya merkezli kurumsal yatırımcı Metaplanet de bu hafta yaptığı açıklamayla 10.000 BTC hedefini tamamladığını duyurdu. Şirket, bu seviyeye 2025 yılı sonuna kadar ulaşmayı planlamıştı ancak hedefine aylar öncesinden ulaştı. Hem Strategy hem de Metaplanet’in bu agresif satın alımları, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e olan ilgisinin yeniden hızlandığını ortaya koyuyor.