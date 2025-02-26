Eski adıyla MicroStrategy olan Strategy şirketinin hisseleri, bu hafta Bitcoin ve kripto piyasasında yaşanan sert düşüşün ardından büyük darbe aldı.

Google Finance verilerine göre, iş zekası ve Bitcoin yatırım firması olan Strategy’nin hisseleri son 24 saatte yüzde 11’den fazla düşerek mesai sonrası işlemlerde 250 dolara geriledi.

Bununla da sınırlı kalmadı; şirketin hissesi (MSTR), yılın başından bu yana yüzde 13,5 değer kaybetti. Son günlerde yaşanan piyasa çöküşü, toplamda 270 milyar dolardan fazla piyasa değerinin silinmesine neden oldu.

Şirketin kurucusu Michael Saylor ise Bitcoin’in Salı günü 86 bin dolara kadar gerilemesi üzerine esprili bir şekilde “daha fazla Bitcoin almak için ikinci bir işe girmem gerekebilir.” dedi.

Zorunlu Satış Riski mi Var?

Kobeissi Letter, Strategy hisselerinin tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 55’ten fazla düştüğünü ve “zorunlu bir tasfiye” ihtimalinin olup olmadığını tartıştı. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi, Bitcoin fiyatının şirketin ortalama satın alma maliyeti olan 66 bin 380 dolar seviyesinin altına inmesi durumunda mümkün olabilir.

Şirketin elinde bulunan 499 bin 96 Bitcoin’in toplam değeri şu anda 44,3 milyar dolar seviyesinde ve son 12 Bitcoin alımı zarar yazsa da, toplam varlık hâlâ yüzde 34 kârda görünüyor.

Ancak, Strategy uzun yıllardır Bitcoin alıyor ve 2022 gibi büyük düşüşlerin yaşandığı ayı piyasalarına da şahit oldu. 2022’de Bitcoin, 69 bin dolardan 16 bin dolara kadar gerilemişti.

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Şirketin iş modeli, büyük ölçüde ek sermaye yaratma kabiliyetine dayanıyor. Ancak, borçlar varlıklarını önemli ölçüde aşarsa durum zorlaşabilir. Yine de bu, doğrudan zorunlu satış anlamına gelmiyor.

Çoğu borç, hisse fiyatının altında dönüştürülebilir tahvillere bağlı ve büyük kısmı 2028’e kadar vadesini doldurmayacak. Zorunlu bir tasfiye, şirket içinde temel bir değişiklik gerektirir ve bunun için hissedar onayı veya şirketin iflası gibi büyük bir gelişme yaşanması gerekir.

Öte yandan, Michael Saylor’un yüzde 46,8 oy gücüne sahip olması nedeniyle, hissedarlardan gelecek bir satış baskısı pek olası görünmüyor.