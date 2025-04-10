Bitcoin fiyatlarındaki dalgalanmalar Strategy’yi finansal açıdan köşeye sıkıştırdı. Şirket, borçlarını ödeyebilmek için büyük BTC rezervlerinden satış yapabilir.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulan son belgede, Strategy, bilançosundaki Bitcoin’lerin satılabileceği riskine dikkat çekti. Yıllardır kurucusu Michael Saylor’un “Bitcoin satmayacağız” yaklaşımıyla tanınan şirket, bu prensibinden vazgeçebilir.

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Likidite Krizi Kapıda

Strategy bugüne kadar toplamda 528 bin 185 adet Bitcoin satın aldı. Bu alımların ortalama maliyeti 67 bin 458 dolar civarında. Belgelerin hazırlandığı tarihte BTC varlıklarının toplam değeri yaklaşık 40 milyar dolar seviyesindeydi. Şirketin son Bitcoin alımı 30 Mart’ta gerçekleşti.

Ancak yılın ilk çeyreğinde kripto piyasasındaki sert düşüş, yaklaşık 6 milyar dolarlık kaybın bilanço üzerinde henüz gerçekleşmemiş zararlara dönüşmesine yol açtı.

Şirket belgede şu ifadelere yer verdi:

“Bitcoin, bilanço varlıklarımızın büyük bölümünü oluşturuyor. Eğer zamanında ve uygun koşullarda yeni bir finansman bulamazsak, borç yükümlülüklerimizi karşılayabilmek için Bitcoin satışı yapmamız gerekebilir. Bu satışlar, maliyetimizin altında fiyatlarla veya şirket açısından elverişsiz koşullarda gerçekleşebilir.”

NASDAQ’ta işlem gören firma, yazılım faaliyetlerinden yeterli nakit akışı sağlayamadığını ve bu durumun, Bitcoin’e olan aşırı bağımlılıkla birleştiğinde, likidite sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Strategy’nin toplam borcu 8 milyar doların üzerinde. Ayrıca yıllık faiz giderleri ve imtiyazlı hisselere yönelik temettü yükümlülükleri de ek baskı yaratıyor.

Eğer şirket, zamanında yeni sermaye ya da kredi kaynağı bulamazsa, zararına Bitcoin satmak zorunda kalabilir.

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Öte yandan, Bitcoin stratejisinin getirdiği riskler de belgede açıkça ifade edildi. Dijital varlıkların fiyatlarındaki sert dalgalanmalar, hâlihazırda ciddi boyuttaki zararı artırabilir ve şirketin mali dengesini daha da zorlayabilir.

Her ne kadar yeni muhasebe standartları sayesinde Bitcoin varlıkları daha adil şekilde değerlenebiliyor olsa da, şirket bu dev kripto portföyü ile mali yükümlülükleri arasında denge kurmakta zorlanıyor.