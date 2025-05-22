MicroStrategy, artık “Strategy” ismiyle faaliyet gösteriyor ve 2,1 milyar dolara kadar imtiyazlı hisse senedi satışıyla yeni bir sermaye artış planını hayata geçiriyor.

Şirket, elde edilecek geliri başta Bitcoin alımları olmak üzere kullanmayı planlıyor. Satış, TD Securities, Barclays Capital ve The Benchmark Company ile yapılan anlaşma kapsamında zaman içinde gerçekleştirilecek ve bu kurumlar satış temsilcisi olarak görev alacak.

İşleme Dair Detaylar

Satılacak hisseler, Nasdaq’ta “STRF” koduyla işlem gören %10 getirili Seri A Süresiz İmtiyazlı Hisse Senedi’ne ait. Her bir hisse 100 dolar nominal değerli ve yıllık %10 temettü getirisi sunuyor. 21 Mayıs itibarıyla hisse 100,65 dolardan işlem görüyordu.

Yeni hisseler, halihazırda dolaşımda olan 8,5 milyon hisseyle aynı şartlara sahip olacak.

Zamanlama: Bitcoin Rekor Kırarken Hamle Geldi

Bugün erken saatlerde Bitcoin fiyatı kısa süreliğine 111.861 doları gördü, ardından 111.000 dolar civarına geriledi.

Strategy’nin elinde şu anda 576.230 BTC bulunuyor. Bu varlıklar 2020 yılının Ağustos ayından bu yana ortalama 69.726 dolar maliyetle satın alındı. Güncel fiyatlarla bu Bitcoin’lerin toplam değeri yaklaşık 64 milyar dolar ve bu, şirketin maliyetinin yaklaşık %59 üzerinde.

Stratejik Odak: Bitcoin

Strategy’nin 111,4 milyar dolarlık piyasa değerinin yarısından fazlasını artık Bitcoin oluşturuyor ve şirketin finansal stratejisinin merkezinde yer alıyor.

Yeni ihraçtan elde edilecek gelir, önceki sermaye artışlarında olduğu gibi genel kurumsal harcamalar ve ek Bitcoin alımları için kullanılacak. Fonlar herhangi bir teminata ya da bloke hesaba aktarılmayacak.

Esnek Satış Yapısı

Satışta belirli bir minimum hedef bulunmuyor. Satış temsilcileri, brüt gelir üzerinden %2’ye kadar komisyon alacak.

Bu yapı, Strategy’e piyasa koşullarına göre zaman içinde esnek şekilde hisse satma imkânı tanıyor.

Temettü ödemeleri ise yalnızca yeterli fon bulunması ve yönetim kurulu onayı durumunda yapılacak.