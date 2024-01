Bitcoin Stok Akış Modeli (S2F), Bitcoin’deki fiyatının yeniden modele bağlı olarak hareket etmeye başlamasının ardından popülerleşti.

Bitcoin (BTC) uzun. bir süredir 40.000 dolar seviyesinin üzerinde seyrediyor. Hal böyle olunca Stok Akış Modeli’nin (S2F) daha önce iptal edilen senaryoları yeniden gündeme geldi.

Bitcoin Stok Akış Modeli’nin yaratıcısı PlanB, 7 Aralık’ta yayınladığı blog gönderisinde astronomik bir fiyat tahmininde bulundu. PlanB, blog gönderisinde Stok Akış Modeli’nin 55.000 dolara işaret ettiğini söylediğinde insanların ona deli gözüyle baktığını ifade etti.

PlanB, Stok Akış Modeli’nin (S2F), blok ödülü yarılanmasından sonra Bitcoin için 532.000 dolarlık zirve fiyat öngördüğünü bildirdi. PlanB, insanların Bitcoin’in bu seviyeye yükselmesine imkansız gözüyle baktığını da sözlerine ekledi.

Bununla birlikte PlanB’ye bir diğer önde gelen kripto para analisti Michaël van de Poppe’tan destek geldi. Michaël van de Poppe, “Kurumların piyasalara atlamasıyla bu imkansız değil” diyerek PlanB’ye destek verdi.

In 2015, when I bought my first btc at $400, people said bitcoin was dead.

In 2019, when btc was $4000, I wrote the S2F article, calling for $55k btc. People said I was crazy.

Today, btc is $40k, and S2F model predicts $532k after 2024 halving. People say it is impossible.

— PlanB (@100trillionUSD) January 7, 2024