Bitcoin Stok Akış Modeli (S2F), Bitcoin’deki fiyatının yeniden modele bağlı olarak hareket etmeye başlamasının ardından popülerleşti.

Bitcoin (BTC) uzun. bir süredir 40.000 dolar seviyesinin üzerinde seyrediyor. Hal böyle olunca Stok Akış Modeli’nin (S2F) daha önce iptal edilen senaryoları yeniden gündeme geldi.

Bitcoin Stok Akış Modeli’nin yaratıcısı PlanB, 7 Aralık’ta yayınladığı blog gönderisinde astronomik bir fiyat tahmininde bulundu. PlanB, blog gönderisinde Stok Akış Modeli’nin 55.000 dolara işaret ettiğini söylediğinde insanların ona deli gözüyle baktığını ifade etti.

PlanB, Stok Akış Modeli’nin (S2F), blok ödülü yarılanmasından sonra Bitcoin için 532.000 dolarlık zirve fiyat öngördüğünü bildirdi. PlanB, insanların Bitcoin’in bu seviyeye yükselmesine imkansız gözüyle baktığını da sözlerine ekledi.

Bununla birlikte PlanB’ye bir diğer önde gelen kripto para analisti Michaël van de Poppe’tan destek geldi. Michaël van de Poppe, “Kurumların piyasalara atlamasıyla bu imkansız değil” diyerek PlanB’ye destek verdi.

In 2015, when I bought my first btc at $400, people said bitcoin was dead. In 2019, when btc was $4000, I wrote the S2F article, calling for $55k btc. People said I was crazy. Today, btc is $40k, and S2F model predicts $532k after 2024 halving. People say it is impossible. — PlanB (@100trillionUSD) January 7, 2024

Bitcoin Aya mı Gidiyor?

PlanB, Stok Akış Modeli’ni ilk olarak 2019 yılının Mart ayında yayınladı. Bitcoin’in arz üretimi ile mevcut arzı arasındaki ilişkiyi araştıran bu model, esasen Bitcoin’in değerini kıtlık üzerinden hesaplıyor.

S2F grafiği ile benzerlikler taşıyan Bitcoin 200 haftalık hareketli ortalama ve gerçekleşen fiyat grafiği de boğa piyasasının başlamak üzere olduğuna işaret ediyor. LookintoBitcoin kurucusu Philip Swift geride bıraktığımız hafta, BTC fiyatlarının artık S2F çizgisine geri döndüğünü ve fiyat tahmin modelini yeniden geçerli kıldığını bildirdi.

From the bear market lows, #bitcoin price has now climbed back to the Stock-to-Flow line. pic.twitter.com/uKrDiSJcWB — Philip Swift (@PositiveCrypto) January 3, 2024

PlanB kısa süre önce yayınladığı son videosunda, Stok Akış Modeli’nin Bitcoin’in (BTC) değerini şu anda 50.000 ile 60.000 dolar arasında öngördüğünü ve güncel fiyatların da bu seviyenin hemen altında olduğunu söyledi.

Bence önümüzdeki 3-4 ay içinde yarılanmaya doğru, Bitcoin fiyatlarının 50 bin ila 60 bin dolar bölgesine doğru daha da yükseldiğini göreceğiz.

Ancak PlanB, Bitcoin fiyatının blok ödülü yarılanmasının hemen ardından yükselişe geçmeyeceğini, yükselişin biraz gecikmeli bir şekilde geleceğini sözlerine ekledi. PlanB geçmişte yaptığı astronomik fiyat tahminleri nedeniyle eleştirilmişti. CryptoPotato olarak 2021’te Stok Akış Modeli’nin yıl sonunda 135.000 dolarlık fiyat seviyesini öngördüğünü bildirmiştik. Ancak 2021 yılındaki döngüde Bitcoin (BTC) fiyatı 69.000 dolara kadar yükselebildi.

BTC Fiyat Görünümü

Hafta sonuyla birlikte Bitcoin (BTC) yükselişe geçerken altcoin’ler ise sert düşüşler yaşadı. Lider kripto para birimi hafta sonunun büyük bir bölümünde 44.000 doları aşmayı denedi. Sonuç olarak Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki fiyat hakimiyeti %52,7 seviyesini aştı.

CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatlik zaman diliminde %0,5 oranında değer kaybeden Bitcoin (BTC) 43.750 dolar bandında işlem görüyor. Bu hafta içerisinde SEC’in olası bir şekilde spot Bitcoin ETF başvurularını onaylaması durumunda BTC fiyatının çok daha yüksek seviyelere ulaştığını görebiliriz.