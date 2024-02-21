Stellar ekosisteminde yeni bir dönem başlıyor. Blockchain ağına akıllı sözleşme desteği geldi.

Stellar Geliştirme Vakfı (SDF), 20 Şubat’ta Protocol 20 güncellemesinin kabul edildiğini duyurdu. Yeni güncelleme, blockchain ağına akıllı sözleşme oluşturma ve kullanma özelliği getirecek.

Stellar’ın akıllı sözleşme platformu Soroban, testnet üzerinde halihazırda kullanıma açılmıştı. İlk olarak ocak ayına planlanan mainnet güncellemesi, Stellar Core’da hata tespit edilmesinin ardından ertelenmişti. Soroban, güncelleme sonrası aşama aşama mainnet’e gelecek.

İlk aşamada Soroban’ın işlem limiti artırılarak kapasitesi test edilecek. Her şey yolunda giderse, ikinci aşamaya geçilecek.

İkinci aşamada testnet üzerinde mevcut durumda faaliyet gösteren 160’ın üzerinde proje, mainnet’e taşınacak. Bu aşamadaki zorlama testleri tamamlanınca üçüncü aşama başlayacak.

Üçüncü aşamada ise mainnet’e taşınan projeler herkesin kullanımına açılacak.

Tüm aşamalar tamamlandıktan sonra, Stellar’da akıllı sözleşme (dApp) geliştirmek ve kullanmak mümkün hale gelecek. Sorovan, özellikle Rust ve WASM dillerini kullanan geliştiriciler için kullanıcı dostu bir deneyim sunacak.

XLM Fiyatında ‘Haberi Sat’ Etkisi

Stellar’ın kripto parası XLM, akıllı sözleşme duyurusunun ardından düşmeye başladı. Kripto paranın bu fiyat hareketi, “söylentiyi satın al, haberi sat” etkisi olarak yorumlanabilir.

Son 24 saatte yüzde 3,5 değer kaybeden XLM, haber yayın saati itibarıyla 0,1117 dolardan işlem görüyor. Altcoin’in yedi günlük değer kaybı yüzde 1,9 ölçülüyor.