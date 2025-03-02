Kripto para piyasası geride bıraktığımız günlerde yaşanan büyük fiyat dalgalanmalarının ardından toparlanma sinyalleri vermeye başladı. Bu süreçte Bitcoin (BTC) 86.000 dolar bandında sabit kalırken Stellar (XLM) ise iki günlük süreçte yaklaşık %30 değer kazandı.

Bitcoin 86.000 Dolar Seviyesinde Sabit Kaldı

Geride bıraktığımız hafta kripto para piyasasında sert düşüşler yaşandı. Bitcoin 21 Şubat’ta 100.000 doları geçmeyi başaramadı ve hafta sonu 96.000 dolara geriledi. Ancak Bitcoin’deki asıl düşüş bu hafta Salı günü başladı ve BTC 86.000 dolara kadar geri çekildi. Her ne kadar BTC sonrasında toparlanarak 89.000 dolara kadar yükselse de Perşembe günü 82.000 dolara çakıldı.

Düşüş trendi Cuma sabahı da devam etti ve Bitcoin 78.000 dolara kadar gerileyerek son 3 ayın en düşük seviyesini kaydetti. Hafta sonu itibariyle 86.000 dolar seviyesinde işlem gören BTC, hafta sonu nispeten sakin kaldı. CoinGecko verilerine göre BTC’nin piyasa değeri 1,7 trilyon dolar seviyesinde ve altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %58 olarak ölçülüyor.

XLM Yükselişini Sürdürüyor

Altcoin’ler de geride bıraktığımız haftalarda yaşanan düşüşlerin ardından toparlanmaya başladı. XRP %5’lik bir artışla 2,3 dolara yaklaşırken, ADA 0,6 dolar desteğini koruyarak 0,65 doların üzerine çıktı. SOL, BNB, DOGE, LINK ve SIU küçük kazançlar kaydetti.

Stellar (XLM) performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Son 24 saatte %7,5 oranında değer kazanan XLM, haftanın en iyi performans sergileyen altcoin’lerinden biri oldu. Cuma günü kaydettiği dip seviyesinden bu yana %30’un üzerinde değer kazanan XLM, 0,32 dolar seviyesine ulaştı.

Öte yandan ETH, LTC ve TRX son 24 saatte küçük kayıplar yaşadı. Ancak toplam kripto para piyasa değeri, cuma günkü dip seviyesine kıyasla 250 milyar dolar artış göstererek 3 trilyon dolar sınırına yaklaştı.