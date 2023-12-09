Starknet Vakfı, DeFi ekosisteminin gelişiminin desteklenmesi için 500 milyon STRK ayırdığını açıkladı.

Ethereum tabanlı katman-2 ölçeklendirme çözümü Starknet’in geliştiricisi Starknet Vakfı, kısa bir süre içerisinde birçok farklı projeye toplamda 1,8 milyar STRK dağıtacağını duyurdu. Starknet Vakfı bu hamlesiyle Starknet ağının benimsenmesi ve büyümesini desteklemeyi amaçlıyor.

1,8 Milyarlık STRK Token Dağıtımı

Starknet Vakfı cephesinden yapılan açıklamaya göre ağın token’inin mülkiyetini dağıtmak ve topluluk üyelerinin geçmiş ve gelecekteki katkılarını ödüllendirmek için İkmal Komitesine 900 milyon STRK tahsis edildi. Starknet ekibi, token dağıtımının ilk adımını tamamlamak üzere çalışmalarına devam ediyor.

Ayrıca Starknet ağında gerçekleştirilen işlem ücretlerine yönelik kullanıcı iadeleri için 900 milyon STRK daha ayrıldı. Starknet Vakfı bu iadeler için yeni bir komitenin kurulacağını ve bu komitenin STRK dağıtımını denetleyeceğini belirtti.

Starknet Vakfı, ağdaki likiditeyi, işlem hacmini ve DeFi ekosisteminin genel gelişimini artırmayı amaçlayan DeFi protokollerindeki faaliyetlerin doğrudan, dolaylı ve geriye dönük olarak teşvik edilmesini araştırmak için 500 milyon STRK’lık başlangıç rezervi ayırdı.

Starknet Airdrop’u Ne Zaman?

Bu ayın başlarında Ethereum katman-2 ölçeklendirme çözümü Starknet’in airdrop gerçekleştireceğine dair söylentiler medyaya yansıdı. Starknet ekibi kısa bir süre önce yaptığı STRK airdrop’u gerçekleştireceğini duyurdu.

Starknet airdrop için ekran görüntülerinin alındığını ve bundan sonraki işlemlerin airdrop dağıtımını etkilemeyeceğini ifade etti.