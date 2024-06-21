Bu yazımızda çeşitli platformlar tarafından yapılan Starknet (STRK) fiyat tahminleri ve analizlerine yakından bakacağız.

Starknet (STRK), Ethereum ağı üzerinde ölçeklenebilirliği artırmayı amaçlayan ve merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında önemli bir yere sahip olan bir Layer 2 çözümüdür.

En önemli katman-2 ölçeklendirme çözümlerinden biri olan Starknet’in token’ı STRK’ın performansı yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

Bu yazımızda Haziran 2024 itibariyle CoinCodex ve çeşitli platformlardaki STRK fiyat tahminleri ve analizlerine yakından bakacağız.

2024 Yılı Starknet (STRK) Fiyat Tahminleri

2024 yılının Haziran ayı itibariyle Starknet (STRK) 0,7308 dolar bandında işlem görüyor.

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, STRK’nin 2024 yılında 0,730188 dolar ile 3,44 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor.

STRK’nin 2024 yılı için öngörülen 3,44 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %369,17 oranında değer kazanması gerekiyor.

2025 Yılı Starknet (STRK) Fiyat Tahminleri

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, STRK’nin 2025 yılında 0,730188 dolar ile 3,44 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor.

STRK’nin 2025 yılı için öngörülen 3,44 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %369,17 oranında değer kazanması gerekiyor.

2030 Yılı Starknet (STRK) Fiyat Tahminleri

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması STRK fiyatının 2030 yılında 1,829474 dolar ile 2,97 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor.

STRK’nin 2030 yılı için öngörülen 2,97 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %304,58 oranında değer kazanması gerekiyor.

Starknet (STRK) 10 Dolara Yükselebilir mi?

Starknet (STRK) fiyatının 10 dolara ulaşabilmesi için %1.263,90 oranında değer kazanması gerekmektedir. CoinCodex’in fiyat tahmin algoritmasına göre, STRK fiyatının Aralık 2036’da 10 dolara ulaşabileceği öngörülüyor.

Starknet (STRK) 100 Dolara Yükselebilir mi?

Starknet (STRK) fiyatının 100 dolara ulaşabilmesi için %13.538,99 oranında değer kazanması gerekmektedir. CoinCodex’in yapay zeka algoritmasına göre, STRK fiyatının hiçbir zaman 100 dolara ulaşamayacağı tahmin ediliyor.

CoinCodex’in öngördüğü en yüksek fiyat, 1 Ocak 2049 tarihinde ulaşılacak olan 30,62 dolardır.

Starknet (STRK) 1.000 Dolara Yükselebilir mi?

Starknet (STRK) fiyatının 1.000 dolara ulaşabilmesi için %136.289,91 oranında değer kazanması gerekmektedir. CoinCodex’in yapay zeka algoritmasına göre, STRK fiyatının hiçbir zaman 1.000 dolara ulaşamayacağı tahmin ediliyor.

CoinCodex’in öngördüğü en yüksek fiyat, 1 Ocak 2049 tarihinde ulaşılacak olan 30,62 dolardır.

Starknet (STRK) Teknik Analizi için Hangi Göstergeler Kullanılabilir?

Kripto para yatırımcılarının Starknet (STRK) teknik analizi için en çok tercih ettiği göstergeler arasında hareketli ortalamalar (MA) yer alıyor.

Starknet (STRK) teknik analizlerinde 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar, varlıktaki önemli destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılabilir. STRK fiyatının bu hareketli ortalamaların üzerine yükselmesi, STRK’nin yükseliş trendine girdiği şeklinde yorumlanabilir. STRK fiyatının hareketli ortalamaların altına gerilemesi ise STRK’nin düşüş trendine girdiği şeklinde yorumlanır.

Kripto para teknik analizlerinde yaygın olarak kullanılan diğer teknik analiz göstergeleri ise Fibonacci ve RSI.

Starknet (STRK) Fiyat Tahminlerini Etkileyebilecek Faktörler

Tüm finansal varlıklarda olduğu gibi STRK fiyatı da arz ve talebe göre belirleniyor. Arz ve talebin ötesinde bazı faktörler de STRK fiyatı üzerinde etkili olabilir. Bunlara örnek olarak şunlar gösterilebilir:

Ağ güncellemeleri

DeFi projelerinin benimsenmesi

Düzenleyici gelişmeler

Hack ve istismar vakaları

Makroekonomik gelişmeler

STRK fiyatına ilişkin tahminlerde ayrıca balina aktivitelerinin de göz önünde bulundurulması fayda sağlayabilir. Kripto para piyasası diğer finansal piyasalara kıyasla nispeten daha küçük olduğundan balinalar, kripto para fiyatları üzerinde belirleyici olabiliyor.

Starknet’in (STRK) Geleceği ve Yorumları

Merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında önemli bir yere sahip olan Starknet (STRK), en popüler kripto para birimleri arasında yer alıyor. Platformun geleceğinde DeFi projelerindeki gelişmeler ve kurumsal benimseme kritik rol oynayabilir.

Starknet ayrıca önemli teknolojik yenilikler ve güncellemeler duyuruyor. Starknet’in geleceği için geliştiricilerin yapacağı iyileştirmeler ve geliştirmeler de büyük önem arz ediyor.

Şu anda birçok DeFi projesi ve merkeziyetsiz uygulamalar Starknet ağı üzerinde çalışıyor. Gelecekte birçok projenin ve uygulamanın Starknet’i benimsemesi, varlığın geleceğinde kritik rol oynayabilir.

Ancak özellikle ayı sezonlarında birçok kripto paranın %90’ı aşkın oranlarda değer kaybedebildiğini aklınızdan çıkarmayın. Bu da 1.000 dolarlık bir yatırımın 100 doların altına gerilemesi anlamına geliyor. Özellikle kripto paralar, doğaları gereği yüksek fiyat dalgalanmalarına sahiptir ve bu da onları yüksek riskli yatırım aracı olarak sınıflandırılmalarına yol açıyor.

Bu nedenle STRK gibi kripto para birimlerine yatırım yaparken kapsamlı bir şekilde araştırma yapmayı ve risk yönetimi yapmayı ihmal etmeyin.

Starknet (STRK) Hakkında En Çok Merak Edilenler

Starknet (STRK) Nedir?

Starknet, merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında önemli bir yere sahip olan ve Ethereum ağının ölçeklenebilirliğini artırmayı amaçlayan bir Layer 2 çözümüdür.

Starknet Madenciliği Yapılır mı?

Hayır, Starknet madenciliği yapılmaz. Starknet, Ethereum tabanlı bir token olup, madencilik yerine staking ve yönetişim faaliyetleri ile işlem görür.

Nereden ve Nasıl Starknet Satın Alınır ve Saklanır?

Starknet’i (STRK) listelemiş bir kripto para borsasına kayıt olarak Starknet satın alabilirsiniz. Satın aldığınız STRK token’larını güvenli bir cüzdanda saklamanız önemlidir. Hot wallet (çevrimiçi cüzdan) ve cold wallet (çevrimdışı cüzdan) seçenekleri bulunmaktadır.

Starknet (STRK) En Yüksek ve En Düşük Fiyat Seviyeleri

Yatırımcılar “STRK en yüksek kaçı gördü” ve “STRK en düşük kaçı gördü” sorgularıyla varlığın fiyatına ilgi gösteriyor. CoinGecko verilerine göre Starknet (STRK) tüm zamanların en yüksek seviyesini 20 Şubat 2024 tarihinde 4,41 dolarla, tüm zamanların en düşük seviyesini ise 20 Haziran 2024’te 0,698 dolarla belirledi.