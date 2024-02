Ethereum ölçeklenme çözümü StarkNet, son günlerde sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Blockchain projesi, sosyal medyada Türk kripto para topluluğunun önde gelen birçok isminin gönderilerinde bahsedilir oldu.

StarkNet neden gündemde? Her şeyden önce, StarkNet nedir, Starknet airdrop’unda son durum ne?

StarkNet, Ethereum blockchain’inde kurulu bir zk-rollup layer-2 (katman 2) ağıdır. Ethereum’da faaliyet gösteren merkeziyetsiz uygulamaların ölçeklenmesine yardımcı olur.

Rollup, bir blockchain ağında işlemlerin zincir dışına taşınarak gruplanıp, zincire yalnızca işlem ispatının gönderilmesi sürecini ifade eder. Böylece ana zincir üzerindeki yük azalır, işlemler daha hızlı gerçekleşir ve ilgili blockchain ağında işlem yapmak ucuzlar; bir diğer deyişle ağ ölçeklenmiş olur.

StarkWare Industries tarafından Şubat 2022’de kullanıma açılan StarkNet, Ethereum ağında tam da bu görevi üstleniyor.

Yüksek işlem ücretleriyle meşhur Ethereum’da gas ücretlerinin 50 dolara kadar çıktığı bile oldu. Bitcoin ile birlikte en popüler blockchain’lerden biri olan Ethereum’a gösterilen yoğun ilgi, iş yükünü artırarak karşılığında istenen ücretin de fırlamasına yol açıyor.

StarkNet, bu soruna çözüm olarak işlemleri ana Ethereum ağı yerine kendi ağında yürütüyor. Çok sayıda işlemi bir araya getiren StarkNet, bunları ana ağa sunduğu zk-STARK adlı ispat ile tek bir işlem gibi gösteriyor.

Ethereum için bir nevi işlemleri doğrulama yükünü üstlenen StarkNet, ana ağa yalnızca kritik bilgileri iletiyor. Bu sayede popüler blockchain’de işlem yapmayı çok daha hızlı ve masrafsız hale getiriyor.

STRK, StarkNet’in ERC-20 tabanlı yönetişim token’ıdır. Kripto para henüz piyasaya sürülmemiştir.

Kripto para, piyasaya sürüldüğünde StarkNet ekosistemindeki yönetim kararlarında söz hakkına sahip olma amacıyla kullanılabilecek. STRK sahipleri doğrudan veya delegeler yoluyla değişiklik tekliflerinde oy verebilecek.

StarkNet üzerinde gerçekleştirilen işlemlerin ücreti mevcut durumda ETH ile ödeniyor. STRK piyasaya sürüldüğünde onunla ödeme yapmak da mümkün olacak.

StarkNet geliştiricileri, ayrıca gelecekte ağa staking özelliğini getirmeyi planlıyor. Gelmesi halinde, blockchain’e belirli bir süreliğine STRK kilitleyenler, karşılığında yine STRK cinsinden faiz kazanabilecek.

Henüz piyasaya sürülmeyen STRK, çok da uzak gibi görünmeyen bir tarihte airdrop yoluyla sevenleriyle buluşacak.

StarkNet, son günlerde X gibi sosyal medya platformlarında hem influencer’lar hem de kriptoseverlerin gündeminde. Blockchain projesinin gündem olmasının ardında, topluluğun dört gözle beklediği airdrop’a dair yeni bir gelişme yaşanması yatıyor.

StarkNet’in blok gezgini Voyager, resmi internet sitesine yeni bir panel ekledi. STRK Airdrop için açılan panele erişenler, “çok yakında, takipte kalın” ifadesiyle karşılaşıyor.

Airdrop için henüz kesin bir tarih verilmedi. Genel beklenti ise 2024’ün ilk çeyreğinde gerçekleştirileceği yönünde. Yeni panel ve influencer gönderileri gibi ipuçları, beklentinin doğru olduğuna işaret ediyor.

Voyager’ın yanı sıra, StarkNet’in gelişiminden sorumlu StarkNet Vakfı da bir duyuru yaptı. Vakıf, StarkNet blockchain’inin yaygınlık kazanarak büyümesi için toplamda 1,8 milyar dolar değerinde STRK ayıracağını açıkladı.

StarkNet Vakfı, ayrıca StarkNet ağında işlem gerçekleştirenlere işlem ücretlerini iade etmek gibi yeni teşviklerin yakında duyurulacağını ekledi.

Now that the news is out, we might as well tell you more!

Starknet is about each of you. Every user, builder and member of our community – existing and future – is a critical piece to building our network into the future of decentralisation for generations to come. The success…

— Starknet Foundation (@StarknetFndn) December 8, 2023