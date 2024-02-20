Ethereum layer-2 (katman 2) çözümü Starknet, topluluk tarafından uzun süredir beklenen STRK airdrop’u bugün gerçekleştirdi. Topluluk airdrop öncesi huzursuzlansa da kripto paranın fiyatı devamında hızla yükseldi.

Starknet, yıllardır beklenen airdrop için kesin tarihi geçen hafta vermişti. STRK airdrop bugün gerçekleşti ve kripto para piyasaya sürüldü.

Kullanıcı Sayısı Kısa Süreliğine Çakıldı

Airdrop beklentisi, tarih ve katılımcı kriterlerinin duyurulduğu güne kadar kullanıcıların ağa akın etmesine yol açtı. 9 Şubat’ta 20 binin altında olan aktif hesap sayısı, 14 Şubat’a kadar 220 bini geçti.

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Ne var ki, 15 Kasım 2023’te hesabında 0,005 ETH’den az bakiye bulunanların airdrop’a katılamayacağı açıklandı. Sonuç olarak cüzdanında yaklaşık 10 dolarlık ETH bulundurmayan kullanıcılar airdrop’tan yararlanamadı. Bu nedenle Starknet kısa süre içerisinde büyük tepki topladı.

Aktif Starknet kullanıcı sayısı, dün itibarıyla 84 bine kadar geriledi. Fakat Starknet’in sorunu değerlendirme sözü vermesi ve airdrop’un başlamasıyla, kullanıcı sayısı yeniden normal düzeye döndü.

Airdrop’a aralarında Starknet kullanıcıları ve topluluk üyeleri, Ethereum geliştiricileri ve açık kaynak bazı geliştiricilerin de bulunduğu 1,3 milyonun üzerinde cüzdan katıldı. Söz konusu cüzdanlara 700 milyondan fazla STRK dağıtıldı.

STRK 7 Doları Gördü

Kripto para, airdrop ile birlikte Binance, KuCoin, OKX, Gate, Kraken ve Bybit gibi büyük borsalarda da işleme açıldı.

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STRK, ilk işlem gününde Binance’te 7 doların üzerine çıktı. Altcoin, KuCoin’de ise 5 dolara kadar yükseldi.

STRK, CoinMarketCap verilerine göre haber yayın saati itibarıyla 2,15 dolar civarından işlem görüyor. Dolaşımda olan arzı ise 728 milyon görünüyor. Yani ilk airdrop turunda vadedilen tüm token’lar dağıtılmış durumda.