İngiltere merkezli bankacılık devi Standard Chartered, XRP fiyatında güçlü yükseliş bekleyen kişi ve kurumlar arasına katıldı.

Kripto para piyasasındaki düşüş trendine rağmen Standard Chartered, XRP fiyatının bu yıl içerisinde 5,50 dolara, 2028 yılına sonuna kadar ise 12,50 dolara yükseleceğini öngörüyor. Analistler, XRP grafiğindeki MACD kırılımı gibi yükseliş sinyallerine dikkat çekerken bazıları ise XRP’nin hali hazırda 2 doların altına gerilediğini belirterek 1,30 dolara kadar düşebileceğini tahmin ediyor.

2024 yılı boyunca 0,50 dolar ile 0,60 dolar aralığında işlem gören XRP, Kasım ayındaki ABD Başkanlık seçimini Donald Trump’ın kazanmasıyla birlikte yükselişe geçti. Trump’ın zaferinin ardından XRP fiyatında astronomik yükselişler yaşandı. Öyle ki XRP fiyatı bir ay içerisinde 2,5 dolara kadar yükseldi. XRP, 2025 yılının Ocak ayında ise 3,40 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Sonraki aylarda fiyat ciddi oranda geri çekildi ve şu anda yaklaşık 1,80 dolardan işlem görüyor. Ancak Standard Chartered, XRP’nin hala yükseliş potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor.

Banka, Trump’ın seçim zaferinden bu yana XRP’nin kaydettiği ilerlemeye dikkat çekerek, 2025 sonunda fiyatın 5,50 dolara, 2028 sonunda ise 12,50 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Kuruma göre, Trump yönetimi altında XRP ETF’lerinin onaylanması bu yükselişin en önemli katalizörü olabilir.

Hafta başında ABD’de varlık yönetim şirketi Teucrium, XRP tabanlı ilk ETF’yi piyasaya sürdü. Spot ETF içinse beklentiler sürüyor. Bu alanda yarışan şirketler arasında Grayscale, Bitwise, 21Shares ve Franklin Templeton gibi devler de yer alıyor.

Trump, önceki başkanlık döneminden farklı olarak bu kez kripto sektörüne daha sıcak bir yaklaşım sergiliyor. Kriptoyu büyütme, ABD’yi küresel bir merkez haline getirme gibi vaatlerde bulundu ve ABD merkezli dijital varlık şirketlerine destek sinyalleri verdi.

Mart ayı başında, yönetimin stratejik bir kripto rezervi oluşturmayı planladığını ve bu rezervde XRP’nin de yer alacağını açıkladı. Ancak, kısa süre sonra imzalanan başkanlık kararnamesi yalnızca Bitcoin’e odaklandı ve XRP bu rezerve dahil edilmedi. Buna rağmen XRP’nin fiyatında kısa süreli güçlü bir artış görüldü.

Trump’tan gelebilecek daha fazla destek, XRP fiyatı üzerinde uzun vadede pozitif etki yaratabilir. Ancak XRP fiyatının 12,50 dolara ulaşabilmesi için piyasa değerinin yaklaşık 700 milyar dolara yükselmesi gerekiyor. Şu an itibariyle XRP’nin piyasa değeri 105 milyar doların altında ve bu seviyeyi aşabilen tek kripto para Bitcoin.

X’teki kripto para analistlerinden JAVON MARKS, XRP’de yeni bir yükseliş trendi bekliyor. JAVON MARKS, XRP’nin MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama) göstergesinin kırılma noktasına yaklaştığını belirtti.

MACD, fiyat trendlerini ve momentumu analiz ederek alım-satım sinyalleri üretmekte kullanılan teknik bir araç.

Ancak iyimserler kadar karamsar tahminler de var. Analist Ali Martinez, XRP’nin 2 doların altına düşmesinden sonra fiyatın 1,30 dolara kadar gerileyebileceği uyarısında bulundu. 7 Nisan’daki kripto çöküşünün ardından yapılan diğer düşüş beklentileri ise CryptoPotato’nun ilgili haberinde detaylandırıldı.

$XRP is breaking out of a head-and-shoulders pattern, setting the stage for a potential move to $1.30! pic.twitter.com/Uqr2SiX6z7

— Ali (@ali_charts) April 7, 2025