Standard Chartered’ın dijital varlık araştırma başkanı Geoffrey Kendrick, Bitcoin’in önümüzdeki yıllarda 500.000 dolara ulaşacağını öngörüyor. Kendrick, kripto para sektörüne yönelik net düzenleyici çerçevelerin ve kurumsal yatırımcı ilgisinin Bitcoin’i tarihi zirvelere taşıyacağını belirtti.

Bitcoin, son dönemde yaşanan sert satış dalgası ve makroekonomik belirsizlikler nedeniyle üç ayın en düşük seviyelerine geriledi. Ancak Kendrick, uzun vadede fiyatın büyük bir yükseliş yaşayacağı konusunda iyimser:

“Kripto ekosisteminin daha fazla geleneksel finans oyuncusuna ihtiyacı var. Standard Chartered, BlackRock ve ETF sektörüne adım atan diğer devler piyasaya daha fazla sermaye çekebilir.”

Kendrick, piyasanın olgunlaşmasıyla birlikte daha fazla kurumsal yatırımcının katılım sağlayacağını ve bunun da kripto piyasasında daha az dalgalanmaya neden olacağını öne sürdü. Örneğin, geçtiğimiz hafta Bybit’in 1,5 milyar dolarlık hack saldırısı gibi olayların daha az yaşanacağını ve bunun piyasa güvenini artıracağını ifade etti.

Bitcoin (BTC) 500.000 Dolara Yükselebilir mi?

Kendrick’in tahminine göre Bitcoin, bu yıl içinde 200.000 dolara ulaşabilir ve Donald Trump’ın başkanlık döneminin sona ermesinden önce 500.000 dolara yükselebilir.

Ona göre, geleneksel finans kuruluşlarının Bitcoin ve kripto varlıklara sermaye ayırması, fiyatı destekleyen temel unsurlardan biri olacak. Ancak bu sürecin hızlanması için fiyat istikrarı ve düzenleyici netlik sağlanmalı.

Bitcoin’in mevcut durumu:

CoinGecko verilerine göre Bitcoin, 28 Şubat Cuma günü 78.000 dolar bandına kadar geriledi.

Bu seviye, Ocak ayında görülen 108.786 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden %28,30 daha düşük.

Piyasada belirsizlik devam ederken, yatırımcılar ekonomik riskleri ve politik gelişmeleri takip ediyor.

Kendrick, Bitcoin fiyatındaki mevcut düşüşün ABD-Çin ticaret savaşları, Trump yönetiminin ithalat tarifeleri, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki jeopolitik riskler gibi küresel belirsizliklerden kaynaklandığını ifade etti. Ancak uzun vadede, daha fazla kurumsal yatırımcının pazara dahil olmasıyla birlikte Bitcoin’in oynaklığının azalacağını ve büyümesini sürdüreceğini düşünüyor.

Kripto Paralar ABD Başkanlık Seçimlerinde Etkin Rol Oynadı

Kendrick, riskli varlıkların belirsizlik dönemlerinde kötü performans sergilediğini vurgulayarak, son dönemde kripto ve teknoloji hisselerinde yaşanan düşüşlere dikkat çekti:

“Belirsizlikler yatırımcıları tedirgin ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD teknoloji hisseleri düştü ve Bybit’in hacklenmesi de kripto piyasasında olumsuz bir hava yarattı.”

Ancak analiste göre, yakın zamanda yürürlüğe girecek olan stabilcoin düzenlemeleri ve kara para aklamaya karşı yeni yasalar, sektörü daha kurumsal hale getirecek ve büyük ABD bankalarının pazara girmesini hızlandıracak.

Kendrick, Bitcoin’in fiyatını 2024 ABD Başkanlık seçimlerinin de etkilediğini belirtti. Aralık 2024’te Bitcoin 100.000 doları aşarak büyük bir psikolojik eşiği geçti ve bu yükseliş Trump’ın yeniden seçilmesiyle aynı döneme denk geldi.

Trump, başkan olarak göreve başladığında, ABD’de kripto para ve blockchain sektörünü destekleyen bir dizi adım attı. İlk icraatlarından biri, dijital varlık ekosistemini teşvik eden ve ulusal bir kripto rezervi oluşturmayı öngören bir başkanlık kararnamesi imzalamak oldu.

Bu kararname, yatırımcı güvenini artırırken, ABD’de daha net düzenleyici çerçevelerin oluşmasını sağlayarak kurumsal yatırımcı ilgisini artırdı.

Trump Yönetimi, Kripto Para Sektörüne Olumlu Bakıyor

Trump’ın kripto yanlısı söylemleri ve serbest piyasa destekçisi politikaları, sektörde büyük bir iyimserlik yarattı. 2024 seçimleri boyunca kripto sektörü, kampanyalar için büyük finansman sağladı ve şirketler, seçim sürecinde önemli bağışlarda bulundu.

Örneğin, 2024 ABD Başkanlık seçimlerinde kripto yatırımcıları ve şirketleri, kampanyalara yapılan kurumsal bağışların %50’sinden fazlasını sağladı. Bu, kripto sektörünün siyasi etkisinin arttığını ve gelecekte regülasyonların şekillendirilmesinde daha fazla söz sahibi olabileceğini gösteriyor.