İngiltere merkezli bankacılık devi Standard Chartered, bu hafta kripto piyasaları karışık sinyaller verirken dikkat çekici bir XRP tahmini paylaştı:

367 milyar dolarlık Standard Chartered, XRP’nin 2025 yılı sonuna kadar %275 artışla 5,50 dolara çıkabileceğini öngörüyor Banka daha da iddialı bir şekilde XRP’nin 2029 yılına kadar %525’lik artışla 12,50 dolara yükseleceğine inanıyor.

Standard Chartered, bu öngörüsünü ikinci çeyrek yatırımcı notunda duyurdu. Dijital varlıklar analisti Geoff Kendrick, XRP’nin Bitcoin ile “gerçek anlamda aynı hızda” değer kazanabileceğini vurguladı. Kendrick’e göre XRP, dijital varlıkların en hızlı büyüyen kullanım alanlarından biri olan sınır ötesi ve çoklu para birimli ödemelerin merkezinde benzersiz bir konuma sahip.

Peki XRP fiyatını bu kadar yükseltebilecek faktörler neler? İşte 2025 ikinci çeyreğinde öne çıkan 5 temel itici güç:

Gümrük Vergilerine En Dirençli Kripto: XRP

USA Today’in 4 Nisan tarihli raporuna göre, XRP büyük kriptolar arasında gümrük vergilerine karşı en dirençli varlık olarak öne çıkıyor. 1 Şubat’tan bu yana XRP %2 yükselirken, BTC ve ETH çift haneli düşüşler yaşadı.

Raporda ayrıca XRP’nin sınır ötesi ödeme işlemlerinde kullanılması sayesinde küresel ticaret gerilimlerinden daha az etkilenebileceği belirtiliyor. SEC davasının da sonlanmasıyla, Ripple’ın regülasyonlardan daha az zarar göreceği bir dönem başlıyor olabilir.

Boğa Formasyonu: XRP’de Düşen Flama Modeli

XRP’nin fiyat grafiğinde görülen düşen flama (falling flag) formasyonu, teknik olarak yeni bir boğa koşusunun habercisi olabilir.

Aynı formasyon, Kasım-Ocak dönemindeki %600’lük 90 günlük ralli öncesinde de ortaya çıkmıştı. Popüler analist Steph Is Crypto, bu yapı sonrası takipçilerine “XRP PATLAMAK ÜZERE” diyerek yükselişin yakın olduğunu duyurdu.

Trump’ın gümrük tarifesi açıklaması sonrası yaşanan %10’luk ani yükseliş, XRP’nin güç sinyali verdiğini gösteriyor.

#Ripple $XRP

Recently the secretary of the treasury Scott Bessent, stated that we would have a new Bretton Woods moment. A rapid re-ordering of global trade order… Tonight I found myself watching the all in podcast and as they debated about the tariffs for over an hour,… pic.twitter.com/IFhxiBEk5q — Andrew De'Vilbiss (@DrewDeVilbiss) April 5, 2025

Ağ Kullanımında %60’lık Patlama

XRP fiyatında Nisan ayında düşüş yaşansa da, aynı dönemde ağ üzerindeki ödeme hacmi %60 arttı.

Bu durum, teknik analiz yerine temel verileri takip eden yatırımcılar için XRP’nin değerinin altında işlem gördüğüne işaret edebilir. Ayrıca, en az bir XRP tutan yeni adreslerin sayısı da önemli ölçüde arttı.

Ağdaki bu büyüme, XRP talebinde artışı ve uzun vadede fiyatı destekleyecek bir zemin hazırlıyor.

Ripple’dan 1,25 Milyar Dolarlık Stratejik Satın Alma

Nisan ayında Ripple, geleneksel ve DeFi varlıklarını birleştiren finansal hizmet platformu Hidden Road’u 1,25 milyar dolara satın aldı. Bu satın alma ile Hidden Road, Ripple’ın RLUSD stablecoin’ini teminat olarak kullanacak ve XRP Ledger üzerinden işlemler gerçekleştirecek.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, bu hamleyle XRP’nin gücünü küresel ölçekte daha da genişletmeyi hedeflediklerini belirtti.

Ayrıca yatırım danışmanı Jake Claver, Hidden Road’un günlük 10 milyar dolarlık işlem hacmine sahip 300’den fazla kurumsal müşterisi olduğunu vurgulayarak, XRP Ledger’ın kullanım alanının dramatik şekilde büyüyebileceğini ifade etti.

Bitcoin’in Döngüsel Desteği

XRP, fiyatını destekleyen kendi temellerine ek olarak, Bitcoin ile güçlü korelasyonu sayesinde de yükselişten etkileniyor.

Çoğu borsa ve blokzincirde BTC ile likidite paylaşan XRP, Bitcoin fiyatındaki yukarı yönlü baskıdan faydalanıyor. Popüler analist CRYPTOWZRD şu paylaşımı yaptı:

“Bitcoin ne yaparsa XRP onu takip eder. Bitcoin düşerken hiçbir altcoin kurtulamaz.”

Önde gelen fintech şirketleri, Trump’ın ikinci döneminin kalan süresinde Bitcoin fiyatında güçlü bir artış bekliyor. Bu da XRP’ye dolaylı bir ivme kazandırabilir.

Ripple’s acquisition of Hidden Road is a defining moment for the XRP Ledger and XRP. The prime broker clears upwards of $10B and processes over 50M transactions a day on various traditional rails, waiting up to 24 hours for those transactions to settle. Now imagine even a portion… https://t.co/xiHdyy30Sm — David "JoelKatz" Schwartz (@JoelKatz) April 8, 2025

Sonuç: XRP İçin 5,50 Dolar Hedefi Gerçekçi mi?

Standard Chartered’ın tahminine göre XRP, 2025 sonuna kadar 5,50 dolara ulaşabilir. Bu yolculuk, teknik sinyaller, ağ büyümesi, regülasyon rahatlaması ve Ripple’ın stratejik adımlarıyla destekleniyor. Eğer BTC yükselişini sürdürür ve XRP ETF’leri onaylanırsa, uzun vadede 12,50 dolar hedefi dahi ulaşılabilir bir senaryo olabilir.