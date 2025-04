İngiltere merkezli bankacılık devi Standard Chartered, bu hafta kripto piyasaları karışık sinyaller verirken dikkat çekici bir XRP tahmini paylaştı:

367 milyar dolarlık Standard Chartered, XRP’nin 2025 yılı sonuna kadar %275 artışla 5,50 dolara çıkabileceğini öngörüyor Banka daha da iddialı bir şekilde XRP’nin 2029 yılına kadar %525’lik artışla 12,50 dolara yükseleceğine inanıyor.

Standard Chartered, bu öngörüsünü ikinci çeyrek yatırımcı notunda duyurdu. Dijital varlıklar analisti Geoff Kendrick, XRP’nin Bitcoin ile “gerçek anlamda aynı hızda” değer kazanabileceğini vurguladı. Kendrick’e göre XRP, dijital varlıkların en hızlı büyüyen kullanım alanlarından biri olan sınır ötesi ve çoklu para birimli ödemelerin merkezinde benzersiz bir konuma sahip.

Peki XRP fiyatını bu kadar yükseltebilecek faktörler neler? İşte 2025 ikinci çeyreğinde öne çıkan 5 temel itici güç:

USA Today’in 4 Nisan tarihli raporuna göre, XRP büyük kriptolar arasında gümrük vergilerine karşı en dirençli varlık olarak öne çıkıyor. 1 Şubat’tan bu yana XRP %2 yükselirken, BTC ve ETH çift haneli düşüşler yaşadı.

Raporda ayrıca XRP’nin sınır ötesi ödeme işlemlerinde kullanılması sayesinde küresel ticaret gerilimlerinden daha az etkilenebileceği belirtiliyor. SEC davasının da sonlanmasıyla, Ripple’ın regülasyonlardan daha az zarar göreceği bir dönem başlıyor olabilir.

XRP’nin fiyat grafiğinde görülen düşen flama (falling flag) formasyonu, teknik olarak yeni bir boğa koşusunun habercisi olabilir.

Aynı formasyon, Kasım-Ocak dönemindeki %600’lük 90 günlük ralli öncesinde de ortaya çıkmıştı. Popüler analist Steph Is Crypto, bu yapı sonrası takipçilerine “XRP PATLAMAK ÜZERE” diyerek yükselişin yakın olduğunu duyurdu.

Trump’ın gümrük tarifesi açıklaması sonrası yaşanan %10’luk ani yükseliş, XRP’nin güç sinyali verdiğini gösteriyor.

#Ripple $XRP

Recently the secretary of the treasury Scott Bessent, stated that we would have a new Bretton Woods moment. A rapid re-ordering of global trade order…

Tonight I found myself watching the all in podcast and as they debated about the tariffs for over an hour,… pic.twitter.com/IFhxiBEk5q

— Andrew De'Vilbiss (@DrewDeVilbiss) April 5, 2025