Birleşik Krallık merkezli bankacılık devi Standard Chartered, kripto para yatırımcılarını heyecanlandıracak bir Ether (ETH) fiyat tahmininde bulundu.

Standard Chartered, Ether’in (ETH) 2024 yılı sonuna kadar 4.000 dolara yükselebileceğini öngörüyor. Standard Chartered ayrıca Ether’in 2026 yılının sonlarında 8.000 dolara yükseleceği görüşünde.

Standard Chartered’ın analistleri kısa bir süre önce Ether’in (ETH) 2026 yılına kadar şu anki fiyatından %500’lük bir yükseliş yaşayabileceğini iddia etti. Standard Chartered Temmuz ayındaki raporunda ise Bitcoin’in (BTC) de 2025 yılından önce 120.000 dolara yükselebileceğini öngörmüştü.

ETH Neden Yükselecek?

Standard Chartered’ın Çarşamba günü yayınladığı araştırma raporunda Ether’deki (ETH) yükseliş beklentilerinin nedenlerine vurgu yapılıyor. Standard Chartered, Ethereum’un diğer akıllı sözleşme destekli ağlara kıyasla ciddi bir üstünlüğe sahip olduğuna ve bunun ağdaki diğer teknik yükseltmelerle birleştiğinde Ether’de (ETH) ciddi bir fiyat yükselişini tetikleyebileceğine dikkat çekiliyor.

Standard Chartered’ın Forex ve Kripto Araştırma Müdürü Geoffrey Kendrick konuyla ilgili olarak şunları belirtiyor:

Ethereum’un akıllı sözleşme platformlarındaki köklü hakimiyetininve oyun ve tokenleştirmede ortaya çıkan kullanımların, Ether (ETH) fiyatını 2026 yılına kadar 8.000 dolar seviyesine yükseltme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu, Ether’in 1.600 dolarlık mevcut fiyatından 5 kat daha fazla.

Ancak Standard Chartered’ın Ether (ETH) öngörüsü bu kadarla sınırlı değil. Birleşik Krallık merkezli bankanın analistleri, Ether için yaptıkları 8.000 dolarlık öngörünün yalnızca bir başlangıç olduğunu belirtiyor. Bu kapsamda Standard Chartered, 8.000 dolarlık Ether (ETH) öngörüsünün, varlığın uzun vadede 26.000 dolar ile 35.000 dolar aralığına yükselmesi için bir başlangıç olacağını ifade ediyor.

Standard Chartered bu öngörüsünü henüz ortaya çıkmamış kullanım durumlarına dayandırıyor. Bankanın analistleri, oyun ve tokenizasyon konularındaki gelişmelerin ETH fiyatındaki yükselişi destekleyeceğine inanıyor.

Ethereum ağı, 2022 yılının Eylül ayında Merge yükseltmesiyle büyük bir dönüşüm geçirdi. Ethereum bu yükseltmeyle birlikte Proof-of-Work fikir birliği algoritmasından Proof-of-Stake’e geçiş yaptı. Ancak bu gelişme, Ethereum’un potansiyelini arttırmayı hedefleyen 5 büyük yükseltmeden yalnızca bir tanesi.

Standard Chartered ilginç bir şekilde 2024 yılının Nisan ayında gerçekleşeceği öngörülen Bitcoin blok ödülü yarılanmasının da Ethereum’a fayda sağlayacağına inanıyor. Standard Chartered bu nedenle ABD’de spot Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin onaylanması konusunda iyimser.

Geoffrey Kendrick, ABD’de spot Bitcoin ve Ethereum ETF’leri 2024 yılının sonlarında yani ABD’nin Başkanlık seçimlerinin ardından onaylanabilir. Geoffrey Kendrick olası bir onayın ardından ETH’nin 2024 yılı sonuna kadar 4.000 dolara yükselebileceğini düşünüyor. Bu da güncel fiyatlardan yaklaşık 2,5 katlık bir artışa denk geliyor.

Standard Chartered geride bıraktığımız Temmuz ayında da Bitcoin’in 2023 yılı sonuna kadar 50.000 dolara yükselebileceğini öngörmüştü. Birleşik Krallık merkezli bankanın 2024 yılı BTC fiyat tahmini ise 120.000 dolar seviyesinde.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 12 Ekim 2023 tarihi itibariyle 27.089 dolardan işlem görüyor.