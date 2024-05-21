Standard Chartered, ether ETF’lerinin bu hafta onaylanmasını bekliyor ve onayın ardından ilk 12 ayda 15 milyar ila 45 milyar dolar arasında giriş öngörüyor.

Spot Ethereum ETF’leri Onaylanacak mı?

Standard Chartered, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) spot Ethereum ETF’lerini bu hafta onaylamasını bekliyor. Spot Ethereum ETF başvuruları için karar tarihleri hızla yaklaşıyor. SEC, VanEck’in başvurusu için 23 Mayıs’ta, Ark Invest/21Shares’in başvurusu ise 24 Mayıs’ta kararını açıklayacak.

Standard Chartered Bank Döviz Araştırma ve Dijital Varlıklar Araştırma Başkanı Geoff Kendrick, spot Ethereum ETF’lerinin bu hafta %80-%90 ihtimalle onaylanacağını söyledi. Kendrick’in açıklamasından bir kesit şu şekilde:

Onayın ardından, spot ETF’lerin onaylanmasından sonraki ilk 12 ayda 2.39 ila 9.15 milyon ether girişi olacağını tahmin ediyoruz. Bu, ABD doları cinsinden yaklaşık 15 milyar ila 45 milyar dolara eşdeğer.

Ethereum (ETH) için Yıl Sonu Hedefi 8.000 Dolar

Kendrick, spot ether ETF’lerinin bu hafta onaylanması durumunda, ETH’nin BTC’ye paralel bir hızda büyüyeceğini dile getirdi. Bu kapsamda Kendrick, 2025 yılında BTC’nin 200.000 dolara, ETH’nin ise 14.000 dolara yükseleceğini tahmin ediyor.

Standard Chartered Bank Döviz Araştırma ve Dijital Varlıklar Araştırma Başkanı Geoff Kendrick bu öngörüsünü spot Bitcoin ETF’lerine yönelik gerçekleşen sermaye girişlerine dayandırıyor.

Spot Ethereum ETF’lerine İlişkin Son Gelişmeler

SEC, Pazartesi günü spot Ethereum ETF’leri için 19b-4 dosyalarının güncellenmesini talep etti. Bu, SEC’in önümüzdeki günlerde spot Ethereum ETF’lerini onaylayacağına dair bir işaret olarak yorumlanıyor.

Bloomberg’ün kıdemli ETF analistleri James Seyffart ve Eric Balchunas da konuyla ilgili olarak açıklama yaptı. Analistler, SEC’in Ethereum ETF’lerini onaylama ihtimalinin yüzde 25’ten yüzde 75’e yükseldiğini belirtti.

Ethereum Yükselişe Geçti

Pazartesi ve Salı günü yaşanan gelişmeler, Ethereum (ETH) fiyatında sert yükselişlere yol açtı. CoinGecko verilerine göre ETH son 24 saatte %23,8 oranında değer kazanarak 3.825 doları aştı.