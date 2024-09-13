Bankanın kripto başkanı, Bitcoin’in geleceğini yasal reformlar dahil ekonomik güçlerin belirlediğini söyledi.

Bitcoin (BTC), Standard Chartered’a göre yıl sonuna kadar fiyat rekoru kırma yolunda ilerliyor.

Bankanın dijital varlık başkanı Geoff Kendrick, ABD’de başkanlık seçimini Kamala Harris’in kazanması halinde BTC’nin 75 bin dolara çıkacağını, Donald Trump’ın kazanması durumundaysa 125 bin dolara fırlayacağını söyledi.

Bitcoin’i Etkileyen Siyasi Güçler

Başkanlık seçimlerinin finans piyasalarını etkilediği herkesin malumu. Ancak Standard Chartered, bu yılki seçimin Bitcoin’e etkisinin Biden-Trump karşılaşmasına kıyasla daha zayıf olacağını düşünüyor.

Kendrick, koltuğu kim devralırsa alsın, dijital varlıklar ile ilgili yasalarda kilit değişiklikler yapılmasını öngörüyor. Özellikle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) bankalara dijital varlıklar ile ilgili uyguladığı sıkı muhasebe politikası 2025’te kaldırılabilir. Bu durum Bitcoin fiyatına yarayabilir.

Banka raporunda ayrıca Trump’ın Harris’e kıyasla daha kripto dostu olduğu belirtiliyor. Harris’in başkan seçilmesi Bitcoin’in yükselişini durduracak olmasa da yasal düzenlemelerin gelişimini yavaşlatabilir.

Başkanlık seçimleri harisinde tahvil piyasası da bankaya göre Bitcoin’in büyümesini destekleyebilir. Tahvil getiri eğrisi mevcut durumda yeniden keskinleşti ancak gerçek getiri, zararı telafi etmede yeterli gelmiyor.

Risksiz bir araç olan tahvillerin getirisinin düşmesi, Bitcoin için uzun vadede büyüme ortamı sağlayabilir.

Standard Chartered, geçtiğimiz aylarda da ABD başkanlık seçimlerinin BTC fiyatında önemli bir etken olacağını söylemişti.

Banka, o zamanlar Trump’ın kazanması halinde Bitcoin’in 150 bin dolara yükseleceğini söylüyordu. Temmuz ayında benzer bir rapor yayınlanan banka, BTC’nin 120 bin dolara ulaşma potansiyeli olduğunu belirtti. Bankaya göre madencilerin kâr düzeyinin artması da BTC fiyatını destekleyebilir.