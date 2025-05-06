Birleşik Krallık merkezli bankacılık devi Standard Chartered, Binance’in yerel token’i BNB için iddialı bir tahminde bulundu. Banka, BNB’nin 2028 yılı sonuna kadar 2.775 dolara yükselebileceğini öngörüyor.

CoinGecko verilerine göre BNB, 597,74 dolar seviyesinde işlem görüyor. Dolayısıyla Standard Chartered’ın bu tahmini, BNB’nin mevcut fiyatının oldukça üzerinde. Finans devi, BNB’nin artan kullanım alanı ve güçlenen ekosistemine duyulan güvenin bir yansıması olarak varlığın 2028 yılı sonuna kadar 2.775 dolara yükseleceğini tahmin ediyor.

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Tahminin arkasındaki önemli etkenlerden biri ise VanEck’in spot BNB ETF başvurusu oldu. Onaylanması halinde, bu fonun BNB piyasasına kurumsal sermaye akışı sağlayarak talebi artırabileceği belirtiliyor.

Büyüme Potansiyeli ve Riskler

Standard Chartered’ın olumlu tahminine rağmen, bankanın raporu düzenleyici belirsizlikler ve küresel ekonomik riskler konusunda uyarılarda bulunuyor. Özellikle Donald Trump’ın ticaret politikalarına bağlı olarak yaşanabilecek gümrük vergisi belirsizlikleri, yükselişi sekteye uğratabilir.

Yine de, BNB’nin Binance’in blockchain ve DeFi (merkezsiz finans) altyapısının merkezinde olması, birçok analiste göre uzun vadede projeyi güçlü kılmaya devam edecek. Ancak bu noktada düzenleyici rüzgarların da yön değiştirmemesi gerekiyor.