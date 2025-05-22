Standard Chartered Dijital Varlık Araştırma Direktörü Geoffrey Kendrick, Bitcoin’in yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından, piyasayı yukarı taşıyacak tüm etkenlerin artık devrede olduğunu söyledi.

“Bitcoin öngördüğümüz şekilde rekor kırarken, artık bir değerlendirme yapmanın zamanı geldi. Hangi etkenler çalışıyor? Kısa cevap: Hepsi.” diyen Kendrick, yükselişin arkasındaki dinamiklerin beklendiği gibi işlediğini belirtti.

Hedef: 500.000 Dolar

Kendrick, bu hafta başında Bitcoin için cesur 500.000 dolarlık fiyat hedefini yineledi. Bu seviyenin, Başkan Donald Trump’ın mevcut görev süresi içinde görülebileceğini öngörüyor. Tahmininin temelinde şu unsurlar yer alıyor:

Makro ekonomik eğilimler

Kurumsal sermaye akışları

Kripto dostu siyasi ortam

Kurumsal İlgi Artıyor

Kendrick, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan 13F bildirimleri üzerinden, MicroStrategy (MSTR) gibi dolaylı araçlarla Bitcoin’e kurumsal ve devlet destekli yatırımların arttığını vurguladı. Bu birikim eğiliminin 2025’in ikinci çeyreğinde hızlandığını belirtti.

Ortam Bitcoin İçin “Neredeyse Kusursuz”

Spot ETF onayları, geleneksel portföylerde BTC’nin artan ağırlığı ve Beyaz Saray’ın net ve olumlu düzenleyici tutumu bu etkenlerin birleşimiyle Kendrick, Bitcoin’in rekorlara koşması için “neredeyse kusursuz” bir ortam oluştuğunu söylüyor.

Wall Street ve Kripto Sektörü Dikkatini Yeniden BTC’ye Çeviriyor

2025’teki rekor seviyeler ve artan sermaye girişi, Standard Chartered’ın Bitcoin başına 500.000 dolar öngörüsünü yeniden gündeme taşıdı. Wall Street ve kripto sektörü bu projeksiyonu artık daha ciddiyetle ele alıyor.