Bitcoin, yılın ilk aylarında ABD’de spot borsa yatırım fonlarının (ETF) işleme açılmasının etkisiyle fiyat rekoru kırdı. Ancak bir süredir düşüş trendinde olan BTC, mevcut durumda 60 bin dolara tutunmaya çalışıyor.

En büyük kripto para, uzmanlara göre çok yakında yeniden fiyat rekoru kırabilir.

Bitcoin Ağustosta Rekor Kırabilir

Uluslararası banka Standard Chartered, Bitcoin fiyatına ilişkin fiyat tahmini paylaştı. Tahmine göre BTC fiyatı, yılın ikinci yarısında ralliye kaldığı yerden devam edecek.

Bankanın Forex ve Dijital Varlık Araştırma Başkanı Geoffrey Kendrick, Bitcoin’in ağustos ayında rekor tazeleyeceğini öne sürdü.

Kendrick’e göre BTC, topluluğun uzun zamandır hedeflediği 100 bin dolar seviyesine de bu yıl içinde ulaşacak. Araştırmacı, 100 bin dolar için ABD başkanlık seçimlerine işaret etti.

Bitcoin’in ağustos ayında rekor tazelemesi, ABD’de seçim gününe kadar da 100 bin dolara ulaşması olası gözüküyor.

Standard Chartered araştırmacılarının bu beklentisinin ardında, seçime katılacak adaylarda değişik olmayacağı ve adayların Biden ve Trump olacağı varsayımı yatıyor.

Demokrat aday Joe Biden, kripto para topluluğu tarafından kripto karşıtı olarak değerlendiriliyor. Bitcoin ve diğer kripto paralar ile ilgili olumlu açıklamalar yapmaya başlayan Cumhuriyetçi aday Donald Trump ise hem topluluk hem de sektörün liderlerinden destek görmeye başladı.

Gemini’nin kurucu ortakları Tyler ve Cameron Winklevoss ve Kraken CEO’su Jesse Powell gibi birçok isim, Trump’a kripto bağışı yaptı.

Kendrick, kasım ayındaki seçimde Trump’ın seçilmesinin yüksek ihtimal olduğunu ve Trump’ın göreve gelmesinin tüm sektöre yarayacağını düşünüyor.

Burada mantık şu, Trump yönetiminde hem düzenlemeler hem de madencilik daha cazip olacak.

Standard Chartered’ın önümüzdeki yıl için de fiyat tahminleri var. BTC, 2025 sonuna kadar 150.000 dolar ile 200.000 dolar aralığına yükselebilir.