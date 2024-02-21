Staking yaparak pasif gelir elde edebileceğiniz başlıca kripto paraları sizler için derledik.

Staking, bir blockchain ağına belirli bir süre kripto para kilitlemeyi ifade ediyor. Yatırımcılar, kilitledikleri kripto para karşılığında faiz kazanabiliyor.

İşte staking yaparak yüksek gelir elde edebileceğiniz 5 kripto para.

Cardano (ADA)

Piyasa değeri bakımından en büyük sekizinci kripto para ADA’yı stake etmek mümkün.

Staking havuzuna ADA yatıran kullanıcılar, doğrulayıcı olarak işlemlerin yürütülmesini sağlıyor. Cardano, staking yapan kullanıcılara yıllık yüzde 2,04 faiz veriyor.

ADA’ların yüzde 64’ten fazlası stake edilmiş durumda. Cardano staking piyasasının değeriyse 774 milyar dolar ölçülüyor.

Tezos (XTZ)

Tezos blockchain ağı, küçük yatırımcılara fırsat staking konusunda kucak açıyor. Minimum sınırlama olmadan, herhangi bir miktar XTZ ile staking yapılabiliyor.

XTZ staking, yılda yüzde 4,62 faiz kazandırıyor. Tezos staking piyasasının değeri 40 milyar dolar ölçülüyor.

Shiba Inu (SHIB)

Hisse ispatı (PoS) konsensüs mekanizmalı Ethereum’u kullanan Shiba Inu, yeni başlatılan merkeziyetsiz borsa (DEX) ShibaSwap ile staking imkanı sunmaya başladı.

SHIB stake eden kullanıcılar, faiz olarak BONE alıyor. Ayrıca ETH olarak ödedikleri işlem ücretlerinin bir kısmı da geri ödeniyor.

SHIB, yıllık yüzde 4,29’a varan faiz kazandırıyor.

Near Protocol (NEAR)

Near Protocol de PoS mutabakat mekanizmasını kullanıyor. Ağa NEAR stake edenler, doğrulayıcı olarak işlemlerin tamamlanmasına yardımcı oluyor ve delege olarak yönetişime katılıyor.

NEAR staking, yıllık yüzde 9’u geçen yüksek faiz kazandırıyor. NEAR staking piyasasının değeri 94 milyar doları geçiyor.

Mina (MINA)

Mina ağında da işlem doğrulama ve blok üretim süreçleri MINA stake edenler tarafından gerçekleştiriliyor.

MINA staking yıllık yüzde 11 gibi epey teşvik edici oranda faiz kazandırıyor. MINA’ların yüzde 92’yi aşan kısmı da doğal olarak stake edilmiş durumda. MINA staking piyasasının değeri 76 milyar dolar ölçülüyor.