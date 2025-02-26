ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Grayscale’in Ethereum borsa yatırım fonlarının (ETF) staking ödülleri kazanmasına olanak tanıyacak yeni teklifini incelediğini duyurdu.

Grayscale’in Staking Planı

NYSE Arca tarafından sunulan ve SEC tarafından 25 Şubat’ta yayımlanan teklife göre, Grayscale’in Ethereum Trust ETF ve Ethereum Mini Trust ETF fonları, Ethereum’un proof-of-stake doğrulama sistemine katılarak staking ödülleri kazanabilecek. Ancak bu süreçte, fonların mevcut saklama düzenlemeleri korunacak.

Teklifte, Grayscale’in Ethereum varlıklarının bir kısmını güvenilir staking sağlayıcıları aracılığıyla stake edebileceği belirtiliyor. Ancak, bu sağlayıcılar Grayscale’in kendi bağlı kuruluşları olmayacak.

Ethereum staking sürecinde, kullanıcılar ETH’lerini kilitleyerek ağın güvenliğini sağlamaya yardımcı olur ve karşılığında ETH ödülleri kazanır. Grayscale’in yaklaşımı, geçmişte düzenleyici sorunlarla karşılaşan “yetkilendirilmiş staking” hizmetlerinden farklı bir model sunuyor.

Daha Geniş Bir Kripto ETF Portföyü İçin Adım

Grayscale, bu yıl birçok yeni kripto ETF başvurusu yaptı. Bitcoin ve Ethereum’un ötesine geçerek XRP, Cardano ve Polkadot gibi varlıkları da portföyüne eklemeyi hedefliyor.

ABD’de Donald Trump yönetimi altında potansiyel bir düzenleyici değişiklik beklentisi, finans kuruluşlarını yeni başvurular yapmaya teşvik ediyor. SEC’nin yaklaşımında olası bir gevşeme, kripto yatırım ürünlerinin genişlemesine olanak sağlayabilir.

Grayscale’in Staking Modeli Nasıl İşleyecek?

Grayscale’in yeni ETF modeli, Ethereum token’larını güvenilir sağlayıcılar aracılığıyla stake ederek ödüller kazanmayı planlıyor. Kazanılan ek ETH’ler fonun geliri olarak değerlendirilecek. Ancak staking süreci yalnızca Grayscale tarafından yürütülecek ve ETH’ler başka doğrulayıcılarla birleştirilmeyecek.

Teklifte şu ifadeye yer veriliyor:

“Grayscale, Trust bünyesindeki Ethereum’u başka varlıklarla bir havuzda birleştirmeyecek.”

Ayrıca, staking hizmetlerinin pazarlanmasına da izin verilmeyecek. Önerilen model, staking işlemi sırasında Ethereum’un saklama kontrolü altında kalmasını sağlıyor. Daha önce benzer ürünlerin düzenleyici onay almasını zorlaştıran güvenlik endişeleri, bu modelle giderilmeye çalışılıyor.

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Onay Süreci

Eğer SEC tarafından onaylanırsa, bu değişiklik Grayscale’in Ethereum ETF’lerini, Ethereum tutmanın getirilerine daha yakın bir şekilde izlemelerine olanak tanıyacak. 2022’de The Merge güncellemesiyle proof-of-stake sistemine geçiş yapan Ethereum için staking artık ek bir kazanç kaynağı haline gelmiş durumda.

SEC’in bu teklifi onaylamak, reddetmek veya inceleme süresini uzatmak için 45 günü bulunuyor. Ancak, başvurunun kayda alınmasının ardından daha uzun bir değerlendirme süresi belirleme yetkisi de mevcut.