Kripto para tabanlı en büyük bahis platformu Stake.com saldırıya uğradı. İlk belirlemelere göre platformdan 6.000 Ether (ETH) ve 5,9 milyon dolarlık stabilcoin çalındı.

Stake.com’dan çalınan fonların toplam değerinin 15 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Her ne kadar iddiaların medyaya yansımasının ardından Stake.com para yatırma ve çekme işlemlerini durdursa da henüz platform cephesinden hack iddialarını doğrulayan bir açıklama yapılmadı.

Stake.com’un cüzdan aktivitelerini izleyen zincir üstü analistler, birçok olağandışı işlem tespit etti. Bu da Stake.com’un cüzdanlarını hedef alan güvenlik açıklarına ilişkin endişeleri daha da arttırdı.

Stake.com Hack’lendi mi?

Zincir üstü analist Cyvers, Stake.com platformundan 15,7 milyon dolar değerinde kripto varlık aktarıldığını açıkladı. Transfer edilen fonların 9,ü8 milyon dolarlık kısmını 6.000 ETH ve 5,9 milyon dolarlık stabilcoin oluşturuyor.

Bununla birlikte blockchain dedektifi ZachXBT de Stake.com’a ait cüzdanlardan Ethereum ağından 15,7 milyon dolar, Binance Smart Chain ve Polygon ağlarından ise 25,6 milyon dolar çalındığını doğruladı.

Etherscan verileri, Stake.com’un saldırıya uğrayan cüzdanında hala 2,1 milyon dolar değerinde kripto varlık bulunduğunu gösteriyor. Bu fonların 340.000 dolarlık kısmını Ether (ETH) oluşturuyor.

2017 yılında piyasaya sürülen Stake.com kısa bir süre içerisinde büyük bir popülariteye ulaştı ve en büyük kripto tabanlı bahis platformu olarak ön plana çıktı. Stake.com ağırlıklı olarak spor bahislerine, blackjack, rulet ve slot gibi casino oyunlarına odaklanıyor. Stake.com Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE), Ripple (XRP), Tether (USDT), USD Coin (USDC) ve ApeCoin (APE) başta olmak üzere 18 farklı kripto para birimini destekliyor.

Kripto para sektöründe 2023 yılının şimdiye kadarki bölümünde yaklaşık 1 milyar dolarlık hack ve istismar gerçekleşti. CryptoPotato olarak kısa bir süre önce hacker’lar ve dolandırıcıların bu yılın Ağustos ayında 45,8 milyon dolarlık kripto varlık çaldığını bildirmiştik.